Radomiak Radom ogłosił transfer. To ma być cenne wzmocnienie

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak potwierdził ciekawy transfer

Radomiak Radom w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie jest tak od momentu przejęcia zespołu przez Goncalo Feio, który wrócił do PKO Ekstraklasy po kilku miesiącach rozłąki. Aktualnie ekipa ta zajmuje 8. miejsce w stawce z dorobkiem 27 punktów i stratą czterech do strefy dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Jednocześnie mają do rozegrania zaległy mecz.

To oznaczać może, że wiosną Radomiak powalczy o grę w Europie od kolejnego sezonu. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem chętnych jest sporo, a miejsc niewiele. Niemniej nie są oni bez szans i dlatego się wzmacniają. Pomóc w realizacji tego celu ma wypożyczenie nowego skrzydłowego. Zgodnie ze wcześniejszymi medialnymi spekulacjami, nowym graczem Radomian został niejaki Salifou Soumah.

22-letni reprezentant Gwinei został wypożyczony do Polski ze szwedzkiego Malmo do końca sezonu z opcją wykupu. W tym sezonie rozegrał on pięć spotkań i jest bez gola oraz asysty. Ogólnie jednak dla klubu z Północy Europy ma 12 występów. Wcześniej występował chociażby we francuskim Le Havre AC oraz azerskim klubie Zira FK. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 1,2 miliona euro.

