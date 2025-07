Radomiak Radom dokonał kolejnego letniego transferu. Do drużyny Joao Henriquesa trafił Alex Niziołek z akademii Borussii Dortmund. Napastnik związał się z nowym klubem trzyletnim kontraktem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Oficjalnie: Alex Niziołek nowym zawodnikiem Radomiaka Radom

Radomiak Radom niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Ekstraklasowicze zdołali dopiąć już wiele interesujących wzmocnień. A szeregi drużyny zasilił m.in. Depu z portugalskiego Gl Vicente. Możemy być pewni, że to nie koniec przyjść do zespołu prowadzonego Joao Henriquesa. A we wtorek udało się klubowi dopiąć kolejny letni nabytek.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Radomiak Radom poinformował o przyjściu nowego napastnika. Nowym zawodnikiem drużyny został Alex Niziołek. Młodzieżowy reprezentant Polski trafił do PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego prosto z akademii Borussii Dortmund. Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Alex Niziołek swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Fortunie Dusseldorf. W 2019 roku, jako zaledwie 13-latek, przeniósł się do akademii Borussii Dortmund. Młody napastnik występował w młodzieżowych drużynach BVB, ale teraz postanowił się przenieść do ojczyzny. Dla zawodnika będzie to pierwszy polski klub.

W sezonie 2024/25 Alex Niziołek, według portalu „Transfermarkt”, rozegrał 26 oficjalnych spotkań. W tym czasie 19-latek zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.