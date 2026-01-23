Marsylia przechytrzyła Manchester United. Kupiła holenderską gwiazdkę

Quinten Timber, który był łączony z Manchesterem United, ostatecznie przeszedł do Olympique'u Marsylia. To bardzo duże wzmocnienie drużyny Roberto De Zerbiego.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Oficjalnie: Quinten Timber przeszedł do Olympique’u Marsylia

Olympique Marsylia poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Quintena Timbera z Feyenoordu Rotterdam. 24-letni pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Ten ruch ma na celu wzmocnienie środka pola i zwiększenie rywalizacji w ekipie Roberto De Zerbiego.

Bienvenue à Marseille 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/63Cmsh7Ife — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

Kwota tej transakcji wyniosła około 4,5 miliona euro, co można określić jako okazję rynkową. Ośmiokrotny reprezentant Holandii w ostatnim czasie nie miał najlepszych relacji z trenerem zespołu Czerwono-Biało-Czarnych, Robinem van Persiem, dlatego zdecydował się zmienić otoczenie już w zimowym okienku transferowym. Niska cena transferu wynikała z chęci szybkiego odejścia zawodnika oraz odmowy przedłużenia wygasającej umowy.

Środkowy pomocnik, na którego sprowadzenie chrapkę miał także m.in. Manchester United, występował w barwach Feyenoordu od lipca 2022 roku, kiedy trafił do De Kuip za blisko 7,5 miliona euro z FC Utrecht. Wcześniej był związany z Ajaksem Amsterdam, gdzie nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny. Timber w obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 25 milionów euro.