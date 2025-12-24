Manchester United poluje na brata bliźniaka piłkarza Arsenalu

Quinten Timber znajduje się na radarze Manchesteru United. Czerwone Diabły chcą wzmocnić środek pola i zagięły parol na 24-letniego pomocnika - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Quinten Timber celem Manchesteru United

Manchester United uczynił sprowadzenie nowego pomocnika jednym z głównych priorytetów na zbliżające się wielkimi krokami zimowe okienko transferowe. Władze klubu z Old Trafford chcą wzmocnić środek pola, w którym wyraźnie brakuje jakości w zespole prowadzonym przez Rubena Amorima.

W ostatnich tygodniach z przejściem do czerwonej części Manchesteru łączeni byli m.in. Ruben Neves, Adam Wharton czy Carlos Baleba. Najnowszym nazwiskiem na liście życzeń Manchesteru United jest Quinten Timber, o czym poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

24-letni Holender uchodzi za jednego z najlepszych pomocników w Eredivisie i na co dzień reprezentuje barwy Feyenoordu Rotterdam. Co ciekawe, Quinten Timber jest bratem bliźniakiem Jurriena – defensora Arsenalu – z którym niewykluczone, że już wkrótce będzie rywalizować na boiskach Premier League.

Środkowy pomocnik występuje w koszulce zespołu Czerwono-Biało-Czarnych od lipca 2022 roku, gdy trafił do De Kuip za blisko 7,5 miliona euro z FC Utrecht. W swoim piłkarskim CV ma także Ajax Amsterdam, gdzie jednak nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. W obecnym sezonie Quinten Timber rozegrał 22 mecze, strzelił 4 gole i zanotował 3 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.