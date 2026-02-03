Puszcza potwierdza. Bardzo ciekawy napastnik dołącza do klubu

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

Puszcza ma nowego napastnika, ma pomóc w walce o utrzymanie

Puszcza Niepołomice po spadku z PKO Ekstraklasy z całą pewnością nie ma łatwo. Właściwie spotyka ją to, co większość ekip, które wchodzą do elity, a potem szybko z niej są degradowane. Dlatego też aktualnie w tabeli Betclic 1. ligi drużyna Tomasza Tułacza zajmuje 14. miejsce w stawce. Wszystko zapowiada więc, że na wiosnę powalczą oni o utrzymanie w lidze.

Pomóc w tym mają jednak transfery. Do tej pory klub przeprowadził jeden ruch, a było nim wypożyczenie Wojciecha Hajdy z Miedzi Legnica. Teraz jednak ogłoszono jeszcze ciekawszy transfer. Nowym napastnikiem Niepołomiczan został niejaki Amarildo Gjoni. 26-letni Albańczyk jesienią reprezentował barwy Sheriffa Tiraspol, z którym grał w eliminacjach Ligi Europy oraz w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Do Puszczy trafił na zasadzie transferu definitywnego.

Co ważne, Amarildo Gjoni potrafi zdobywać gole. Do tej pory w tym sezonie rozegrał on 22 mecze i dziewięć razy trafił do siatki rywali. Poza tym zanotował także trzy asysty. W przeszłości występował on w niższych ligach włoskich oraz rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia nowego napastnika Puszczy Niepołomice na 350 tysięcy euro.

