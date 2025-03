PSG planuje zemstę na Realu Madryt. Wszystko przez Mbappe

Paris Saint-Germain wciąż ma wielki żal do Realu Madryt za okoliczności transferu Kyliana Mbappe. Według dziennika Marca w przyszłości Paryżanie chcą podkraść jeden z talentów Los Blancos.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Zemsta za transfer Mbappe, PSG poluje na talent Realu

Real Madryt latem ubiegłego roku przeprowadził prawdopodobnie jeden z najgłośniejszych transferów w XXI wieku. Co więcej, zrobił to zupełnie za darmo, ponieważ Kylian Mbappe dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain.

Rozstanie zawodnika z francuskim klubem nie przebiegało w przyjemnej atmosferze. Obie strony popadły w konflikt, a kością niezgody okazały się kwestie finansowe. Gwiazdor zdecydował się wystąpić na drogę prawną, aby odzyskać przysługujące mu pieniądze. PSG zalegało z wypłatą nie tylko wynagrodzenia, ale również premii za podpis pod ostatnim kontraktem. Spór wciąż nie został rozwiązany, a sprawa może toczyć się jeszcze przez wiele miesięcy.

PSG mimo konfliktu z Mbappe wciąż nie pogodziło się z utratą największej gwiazdy. Według informacji dziennika Marca w planach Nassera Al-Khelaifiego urodziła się myśl zemsty na Realu Madryt. Prezes drużyny z Parc des Princes chce odpłacić się Królewskim i wykupić jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy z akademii Los Blancos.

Nie tak dawno młodzieżowa drużyna Realu Madryt wygrała prestiżowy turniej w Dosze. Na finałowym meczu obecny był m.in. Al-Khelaifi, który po końcowym gwizdku zszedł do szatni, aby pogratulować zawodnikom. Działanie prezesa PSG według dziennikarzy Marki było uważnie obserwowane przez przedstawicieli Królewskich. Jednym z zawodników, którym francuski gigant może być zainteresowany jest Bryan Bugarin. 16-latek został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.