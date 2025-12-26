PSG zdecydowało ws. wielkiej gwiazdy. Problem dla Realu!

Real Madryt poluje na wielki transfer do środka pola. Celem jest Vitinha, ale PSG nie zamierza rozstawać się z gwiazdorem. Ten ruch na pewno nie dojdzie do skutku.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Joao Neves i Vitinha

Vitinha nie dla Realu. PSG musi go zatrzymać

Real Madryt tego lata skupił się na przebudowaniu defensywy, a w przyszłym roku ma zamiar wzmocnić środek pola. Xabi Alonso domaga się transferu kreatywnego zawodnika, który okaże się docelowym następcą Toniego Kroosa. W mediach nie brakuje kandydatów przymierzanych do przenosin na Santiago Bernabeu – są to chociażby Angelo Stiller, Alexis Mac Allister czy Enzo Fernandez. Na szczycie listy życzeń Florentino Pereza znajduje się za to Vitinha.

Portugalczyk na przestrzeni lat spędzonych w Paryżu wyrósł na jednego z najlepszych środkowych pomocników świata. Po triumfie w Lidze Mistrzów pojawiało się mnóstwo głosów, że to właśnie on powinien sięgnąć po Złotą Piłkę. Paris Saint-Germain jest świadome, jak wielkie umiejętności posiada Vitinha oraz jaki ma wpływ na grę całej drużyny, dlatego jakikolwiek transfer jest w zasadzie wykluczony.

Między PSG a Realem Madryt nie doszło jeszcze do oficjalnego kontaktu. Na pewno hiszpański gigant poluje właśnie na Vitinhę, ale będzie musiał obejść się smakiem. Reprezentant Portugalii ma przyszłość na Parc des Princes, a klub chce go zatrzymać na długie lata. Oprócz Królewskich, na innym celu będą musiały skupić się też ekipy z Premier League, bowiem Vitinha przyciągał zainteresowanie Liverpoolu, Manchesteru United, Chelsea czy Manchesteru City.