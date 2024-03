Paris Saint-Germain może latem sfinalizować wyjątkowy transfer. The Mirror podaje, że gigant ligi francuskiej wciąż ma w planach pozyskanie Marcusa Rashforda z Manchesteru United. Na tego typu transakcję francuski klub jest gotowy wydać krocie.

Źródło: The Mirror

fot. Imago / Richard Callis / SPP Na zdjęciu: Marcus Rashford

Letnie okno transferowe zapowiada się bardzo interesująco

The Mirror przekonuje, że na radarze PSG cały czas znajduje się Marcus Rashford

Angielski piłkarz jest wyceniany na 70 milionów euro

Rashford wciąż realnym kandydatem na następcę Mbappe

Paris Saint-Germain latem prawdopodobnie straci Kyliana Mbappe. W związku z tym klub z Paryża ma zamiar pozyskać kogoś, kto będzie w stanie zastąpić reprezentanta Francji.

The Mirror podaje, że ekipa z Francji jest poważnie zainteresowana pozyskaniem Marcusa Rashforda z Manchesteru United. PSG ma być do tego stopnia zdeterminowane do tego, aby pozyskać Anglika, że jest gotowy przeznaczyć na transakcję blisko 89 milionów euro (75 milionów funtów).

Rashford był już w przeszłości blisko przeprowadzko do ekipy z Paryża. Gigant Ligue 1 próbował pozyskać Anglika latem 2022 roku. Finalnie zawodnik podjął decyzję o podpisaniu nowego kontraktu z ekipą z Old Trafford.

Rashford w tym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach, strzelając siedem goli i notując sześć asyst. Zawodnik ma umowę ważną z Man Utd do końca czerwca 2028 roku.

