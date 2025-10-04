PSG ruszy po gracza Barcelony! Latem wygasa mu kontrakt

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Eric Garcia na celowniku PSG

PSG bez cienia wątpliwości jest jednym z faworytów do wygrania tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze z Paryża mogą obronić mistrzowski tytuł, co pokazali chociażby w ostatnim meczu z Barceloną, którą pokonali po bardzo dobrym meczu 2:1 i to w dodatku na wyjeździe. Można więc przypuszczać, że w tym roku znów trudno będzie ich zatrzymać.

Nie jest jednak tajemnicą, że od jakiegoś czasu zespół PSG jest bardzo zainteresowany jednym z piłkarzy właśnie Dumy Katalonii. Chodzi o Erica Garcię, który występuje na pozycji środkowego obrońcy, a przede wszystkim jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, jeśli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie podpisze on przedłużenia umowy z Barceloną, to wówczas do gry wejdzie PSG.

Sam piłkarz woli jednak pozostać w zespole Barcelony na kolejne lata. W tym sezonie 24-letni defensor do tej pory rozegrał dziewięć spotkań i zdobył w nich jednego gola. Łącznie dla klubu ze stolicy Katalonii wystąpił w 124 meczach i siedem razy trafiał do siatki rywala oraz pięciokrotnie zanotował asystę. W swoim CV ma także występy dla Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 25 milionów euro.

