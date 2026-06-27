Kylian Mbappe namawia gwiazdora na transfer za 200 mln euro do Realu Madryt

Kylian Mbappe włączył się w negocjacje mające przekonać Michaela Olise do transferu do Realu Madryt. Francuz namawia kolegę z reprezentacji na ten ruch. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe działa ws. sprowadzenia Michaela Olise

Real Madryt ma przed sobą bardzo ważny sezon. Po fatalnych wynikach i grze w minionych rozgrywkach, Królewscy muszą na nowo przemodelować swoją wizję rozwoju klubu i pomyśleć o tym, co czeka klub w kolejnych miesiącach. Dlatego też zdecydowano się zatrudnić Jose Mourinho, który ma wnieść nową energię i swój styl do zarządzania zespołem, aby ten znów sięgnął po kluczowe trofea. Pomóc w tym mają także transfery, pierwsze z nich Los Blancos już zrealizowali, ale cały czas mówi się o jeszcze nowych ruchach.

Jednym z nich mogłoby być sprowadzenie Michaela Olise z Bayernu Monachium. Problem w tym, że Francuz może kosztować rekordową sumę, która przekroczy nawet 200 milionów euro, a poza tym Die Roten nie są przesadnie chętni pozbywać się gwiazdora. Dlatego też sprawy we własne ręce wziął kapitan reprezentacji Francji. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Kylian Mbappe próbuje przekonać Michaela Olise do transferu do Realu Madryt. Gwiazdor doskonale zdaje sobie sprawę z jakości kolegi i chce pomóc władzom klubu w jego sprowadzeniu.

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Michael Olise w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 52 mecze, w których zdobył 22 gole oraz zanotował aż 31 asyst. To liczby niespotykane na tym poziomie od lat. „Transfermarkt” wycenia 24-letnitego Francuza na 150 milionów euro. Na jego koncie jest 20 występów w narodowej reprezentacji – zdobył w nich siedem goli.

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