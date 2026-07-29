Man City blisko wielkiego transferu. W grze 100 mln euro

16:07, 29. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester City szuka wzmocnień do środka pola. Fabrizio Romano informuje, że angielski gigant przyspieszył działania w sprawie transferu Ayyouba Bouaddiego z Lille.

Enzo Maresca
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fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ayyoub Bouaddi zasili szeregi Manchesteru City

Manchester City tego lata nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. The Citizens dokonali już kilku bardzo kosztownych ruchów, a kolejnym zawodnikiem na liście życzeń Enzo Mareski znalazł się Ayyoub Bouaddi z Lille OSC. 18-letni pomocnik zachwycał w poprzednim sezonie we Francji i wzbudził zainteresowanie największych klubów Europy.

Latem Anglicy sprowadzili między innymi Elliota Andersona z Nottingham Forest za 135 milionów euro oraz Mathysa Detourbeta z Troyes za 25 milionów euro. Klub z Etihad Stadium konsekwentnie odmładza kadrę i szuka zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile zespołu.

Kolejnym celem angielskiego giganta jest Bouaddi. Jak poinformował Fabrizio Romano, Manchester City jest przekonany, że uda się sfinalizować transfer 18-letniego pomocnika w najbliższych dniach. Negocjacje z Lille nabrały tempa w ostatnim czasie.

Francuski klub wycenia swojego pomocnika na około 100 milionów euro. Manchester City ma być gotowy zapłacić wspomnianą kwotę lub przedstawić ofertę bardzo zbliżoną do oczekiwań Lille. Dla The Citizens byłby to kolejny spektakularny ruch transferowy mający zabezpieczyć przyszłość środka pola.

18-letni pomocnik imponuje przede wszystkim dojrzałością, spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością gry pod presją. Mimo bardzo młodego wieku potrafi kontrolować tempo spotkania. W poprzednim sezonie był jedną z najważniejszych postaci Lille. Bouaddi rozpoczął w podstawowym składzie aż 37 z 42 spotkań rozegranych we wszystkich rozgrywkach.

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