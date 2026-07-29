Były obrońca Arsenalu testowany przez Crystal Palace

Takehiro Tomiyasu jest dostępny na rynku za darmo. Jak dowiedział się Sami Mokbel ze stacji BBC, 27-letni japoński stoper odbywa testy sportowe w Crystal Palace.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu może trafić do Crystal Palace

Takehiro Tomiyasu pozostaje do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. 27-letni defensor w ostatnich miesiącach reprezentował barwy Ajaksu Amsterdam, z którym rozstał się na początku lipca. Jego przygoda z holenderskim klubem okazała się jednak nieudana i trwała zaledwie kilka miesięcy. W tym czasie wszechstronny Japończyk rozegrał dziewięć spotkań oraz zanotował jedną asystę.

Teraz Tomiyasu poszukuje nowego pracodawcy i niewykluczone, że ponownie będzie występował w Premier League, gdzie wcześniej przywdziewał koszulkę Arsenalu. Jak poinformował Sami Mokbel ze stacji telewizyjnej „BBC”, 46-krotny reprezentant Japonii przechodzi obecnie testy sportowe w Crystal Palace. Sztab szkoleniowy ekipy Orłów uważnie przygląda się stoperowi i wkrótce może podjąć decyzję w sprawie zaoferowania mu kontraktu.

Mierzący 187 centymetrów zawodnik z powodzeniem występuje nie tylko na środku obrony, ale również na obu bokach defensywy, co stanowi jego duży atut. W swoim piłkarskim CV ma także występy w VV St. Truiden oraz Bolonii. To właśnie podczas gry w Serie A prezentował najwyższą formę. Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa piłkarza z Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 5 milionów euro.