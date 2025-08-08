PSG otrzymało ofertę od Liverpoolu! Barcola zdecydował, gdzie chce grać

PSG otrzymało dwie oferty transferowe za Bradley Barcolę od Liverpoolu. Obie jednak odrzuciło, a sam gwiazdor zdecydował, że chce pozostać w Paryżu, o czym poinformował ESPN.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola chce pozostać w PSG, oferta Liverpoolu odrzucona

Liverpool pomimo bardzo dobrych już do tej pory ruchów transferowych, nadal szuka nowych twarzy do swoje zespołu. Mówi się, że Arne Slot chciałby u siebie jeszcze nowego napastnika oraz skrzydłowego, co pozwoliłoby mu skompletować linię ofensywną The Reds. Z tego też powodu w ostatnim czasie trwało zainteresowanie pozyskaniem Bradleya Barcoli z PSG. Już jednak wiadomo, że nic z tego.

Według informacji przekazanych przez serwis „ESPN”, Liverpool złożył dwie oferty pozyskania Barcoli, ale PSG w obu przypadkach je odrzuciło. Co więcej, sam zawodnik nie jest chętny na taki transfer i zdecydował, że chce zostać w zespole ze stolicy Francji.

W minionym sezonie Bradley Barcola wystąpił w 64 meczach, w których zdobył 21 goli oraz zanotował tyle samo asyst. W obecnej kampanii dla PSG ma już dwa decydujące podania w sześciu meczach Klubowych Mistrzostw Świata. Skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a aktualna umowa reprezentanta Francji wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

