Liverpool marzy o nowej gwieździe! Ma kosztować nawet 100 milionów

07:31, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Fabrizio Romano

Liverpool tego lata rządzi na rynku transferowym. Władze klubu chcą teraz sprowadzić Bradley Barcolę z PSG, ale jest to opcja zamiast Alexandra Isaka, o czym donosi Fabrizio Romano.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool może zapłacić nawet 100 milionów za Barcolę

Liverpool z całą pewnością może zaliczyć ostatni okres transferowy do bardzo udanych. Do tej pory udało się pozyskać do zespołu Arne Slota przede wszystkim dwie bardzo konkretne nazwiska, które z całą pewnością są i będą nowymi gwiazdami The Reds. Chodzi oczywiście o Floriana Wirtza oraz Jeremiego Frimponga.

Wiadomo jednak, że od wielu miesięcy celem numer jeden dla Liverpoolu pozostaje sprowadzenie nowego napastnika, a konkretnie Alexandra Isaka. To właśnie Szwedzka gwiazda Newcastle United jest priorytetem dla władz klubu z Anfield, ale wiadomo, że negocjacje nie będą łatwe. Dlatego postanowiono dać sobie alternatywę. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Liverpool marzy o transferze Bradley Barcoli z PSG. Kwota tej operacji miałaby wynieść nawet 100 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real Madryt obserwuje rozchwytywaną gwiazdę. Gigant odrzucił już jedną ofertę
Alexander Isak
Isak odsunięty od drużyny. Gwiazdor Newcastle wymusza transfer
Rodrygo
Real Madryt może nie mieć wyboru! Rodrygo na celowniku giganta.

Sprowadzenie utalentowanego Francuza jest jednak opcja zamiast Isaka, a nie obok. W minionym sezonie Bradley Barcola wystąpił w 64 meczach, w których zdobył 21 goli oraz zanotował tyle samo asyst. W obecnej kampanii dla PSG ma już dwa decydujące podania w sześciu meczach Klubowych Mistrzostw Świata. Skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a aktualna umowa reprezentanta Francji wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Heung-Min Son pobił rekord transferowy. Sensacyjne przenosiny