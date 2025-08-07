Liverpool marzy o nowej gwieździe! Ma kosztować nawet 100 milionów

Liverpool tego lata rządzi na rynku transferowym. Władze klubu chcą teraz sprowadzić Bradley Barcolę z PSG, ale jest to opcja zamiast Alexandra Isaka, o czym donosi Fabrizio Romano.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool może zapłacić nawet 100 milionów za Barcolę

Liverpool z całą pewnością może zaliczyć ostatni okres transferowy do bardzo udanych. Do tej pory udało się pozyskać do zespołu Arne Slota przede wszystkim dwie bardzo konkretne nazwiska, które z całą pewnością są i będą nowymi gwiazdami The Reds. Chodzi oczywiście o Floriana Wirtza oraz Jeremiego Frimponga.

Wiadomo jednak, że od wielu miesięcy celem numer jeden dla Liverpoolu pozostaje sprowadzenie nowego napastnika, a konkretnie Alexandra Isaka. To właśnie Szwedzka gwiazda Newcastle United jest priorytetem dla władz klubu z Anfield, ale wiadomo, że negocjacje nie będą łatwe. Dlatego postanowiono dać sobie alternatywę. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Liverpool marzy o transferze Bradley Barcoli z PSG. Kwota tej operacji miałaby wynieść nawet 100 milionów euro.

Sprowadzenie utalentowanego Francuza jest jednak opcja zamiast Isaka, a nie obok. W minionym sezonie Bradley Barcola wystąpił w 64 meczach, w których zdobył 21 goli oraz zanotował tyle samo asyst. W obecnej kampanii dla PSG ma już dwa decydujące podania w sześciu meczach Klubowych Mistrzostw Świata. Skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a aktualna umowa reprezentanta Francji wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Heung-Min Son pobił rekord transferowy. Sensacyjne przenosiny