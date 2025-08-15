PSG zaakceptowało ofertę. Zawodnik o krok od Premier League

Paris Saint-Germain rozstanie się z Nordim Mukiele, który wyraził chęć przeprowadzki do Sunderlandu - podał portal "RMC Sport”. Dla beniaminka Premier League będzie to dwunasty transfer tego lata.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Nordi Mukiele ma dołączyć do Sunderlandu

AFC Sunderland osiągnął porozumienie z Paris Saint-Germain w sprawie transferu Nordiego Mukiele – informuje Fabrice Hawkins z „RMC Sport”. 27-letni Francuz otrzymał zgodę na podróż do Anglii, gdzie przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z zespołem z Premier League.

Wszechstronny obrońca trafił do stolicy Francji z RB Lipsk w 2022 roku za 12 milionów euro. Choć w Paryżu sięgnął po pięć krajowych trofeów i pomógł klubowi w zdobyciu potrójnej korony w sezonie 2023/24, nie cieszył się dużym zaufaniem trenera Luisa Enrique. Poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Bayerze Leverkusen, gdzie rozegrał 24 spotkania, strzelił dwa gole i wystąpił w pięciu meczach Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu 1/8 finału z Bayernem Monachium został jednak ukarany czerwoną kartką.

Mimo że PSG latem mogło potrzebować alternatywy dla Achrafa Hakimiego, władze klubu uznały Mukiele za zbędnego. Na prawej obronie Marokańczyka mogą zastąpić Warren Zaire-Emery lub Joao Neves.

Beniaminek Premier League jest niezwykle niezwykle aktywny w letnim oknie transferowym. Mukiele będzie dwunastym wzmocnieniem. Wcześniej do drużyny dołączyli m.in. Granit Xhaka, Habib Diarra, Simon Adingra, a także Reinildo, Arthur Masuaku i Omar Alderete. Francuz rozegrał łącznie w barwach PSG 45 meczów i zanotował cztery asysty.