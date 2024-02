Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Luis Enrique

Bayern Monachium chce sprowadzić do klubu Marquinhosa

Luis Enrique uważa Brazylijczyka za kluczowego piłkarza w zespole

Trener PSG wykluczył możliwość sprzedaży obrońcy

Paris Saint-Germain nie sprzeda Marquinhosa

Paris Saint-Germain na pewno latem pożegna się z największą gwiazdą klubu. Kylian Mbappe ogłosił niedawno, że nie przedłuży swojego kontraktu. Decyzja Francuza zdaniem mediów może mieć wpływ na dalsze losy innych zawodników w ekipie mistrza Francji. Ze zmianą barw klubowych w ostatnim czasie łączony jest również Marquinhos. Brazylijczyk znajduje się na radarze Bayernu Monachium, lecz temat sprzedaży obrońcy bardzo szybko wykluczył szkoleniowiec PSG – Luis Enrique.

– Historia pokazuje, że niewielu zawodników opuszcza Paris Saint-Germain. Tym, którzy odchodzą, albo kończą się kontrakty, albo klub chce ich sprzedać. Myślę, że w przypadku Marquinhosa tak nie jest. To czołowy piłkarz, który jest dla nas kluczowy – powiedział Luis Enrique cytowany przez Fabrizio Romano.

Marquinhos do PSG trafił w 2013 roku z AS Romy za 31.4 miliona euro. W barwach paryskiego klubu gra już ponad 10 lat, a w tym czasie rozegrał aż 433 mecze, w których strzelił 38 bramek. Razem z Les Parisiens świętował zdobycie ośmiu tytułów mistrza Francji. Na arenie europejskiej największym osiągnięciem był awans do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020.