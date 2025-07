PSG może sprzedać pomocnika. Chce go hiszpański klub

Paris Saint-Germain może sprzedać Renato Sanchesa. Jak podaje El Nacional portugalski pomocnik ma przenieść się do ligi hiszpańskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Renato Sanches na celowniku Valencii

Valencia szykuje się na kolejne trudne okienko transferowe. Klub pożegnał już Giorgiego Mamardashviliego, który po wypożyczeniu dołączył do Liverpoolu, a jego miejsce zajmie Julen Agirrezabala z Athletic Bilbao. Ponadto Cristhian Mosquera jest już dogadany z Arsenalem, a Yarek Gasiorowski przeniósł się do PSV Eindhoven. Kolejnym graczem, który może opuścić Mestalla, jest Javi Guerra, 22-letni młody pomocnik, który znajduje się na celowniku wielu dużych klubów. Ostatnio pisaliśmy o zainteresowaniu Manchesteru United.

Jeśli utalentowany hiszpański zawodnik odejdzie, Valencia będzie chciała znaleźć jego następcę. Według doniesień klub obserwuje sytuację Renato Sanchesa, byłą gwiazdę Bayernu Monachium i zdobywcę Golden Boya z 2016 roku.

To obecnie 27-letni portugalski pomocnik Paris Saint-Germain. Nie znajduje się on w planach Luisa Enrique po nieudanym wypożyczeniu do Benfiki. Swego czasu był uznawany za jeden z największych talentów. Sanches pomógł reprezentacji Portugalii podczas pamiętnego dla nas EURO 2016, ale później nigdy nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Zawodnik w Valencii miałby szansę na odbudowę swojej kariery w nowym środowisku. Paryżanie mają być otwarci na sprzedaż, a hiszpański klub chce wykorzystać tę okazję, żeby pozyskać kogoś, kto może wnieść swoje doświadczenie w środku pola.

