Manchester United blisko transferu pomocnika Valencii

Javi Guerra blisko Man United, ale Valencia chce go zatrzymać

Manchester United pracuje równocześnie nad kilkoma transferami. Cały czas toczą się negocjacje z Brentford, aby pozyskać Bryana Mbeumo. W międzyczasie Czerwone Diabły w celu odmłodzenia zespołu rozmawiają z Valencią ws. transferu Javiego Guerry.

Guerra to 22-letni środkowy pomocnik, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Oprócz potencjalnej przeprowadzki do Premier League w grę wchodzi również transfer do Milanu. Rossoneri widzą w nim następcę Tijjaniego Reijndersa. Wiele wskazuje jednak na to, że ekipa z Mediolanu będzie musiała szukać dalej, ponieważ to Manchester United wydaje się faworytem w walce o zawodnika.

Z informacji udostępnionych przez Daniele Longo z portalu Calciomercato.com wynika, że rozmowy na linii Man United – Valencia są już na finiszu. 20-krotny mistrz Anglii dysponuje dużym zasobem gotówkowym, przez co skutecznie może przekonać gracza do zmiany klubu.

Były młodzieżowy reprezentant Hiszpanii może rozważyć zmianę otoczenia, ale najpierw czeka na ofertę nowego kontraktu od Valencii. Nietoperze z chęcią zatrzymają wychowanka, ale nie wiadomo, czy będą w stanie konkurować pod względem finansowym z Man United.

Javi Guerra w minionym sezonie wystąpił w 38 meczach, strzelając w nich trzy gole i notując tyle samo asyst. Obecne porozumienie z klubem wygasa w połowie 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.