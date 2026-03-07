Khvicha Kvaratskhelia może podjąć zaskakującą decyzję. Gruzyn już latem może opuścić Paris Saint-Germain. Skrzydłowy znalazł się na celownikach Manchesteru United, Liverpoolu, Arsenalu i Chelsea - donosi "Football Transfers".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Man Utd, Liverpool, Chelsea i Arsenal obserwują Kvaratskhelię

Khvicha Kvaratskhelia dziś uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników na swojej na świecie. Gruziński gwiazdor w przeszłości pomógł sięgnąć SSC Napoli po historyczne mistrzostwo Włoch, a w poprzednim sezonie poprawił Paris Saint-Germain do triumfu w Lidze Mistrzów. Obecna kampania jest jednak gorsza w wykonaniu 25-latka.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z Khvichą Kvaratskhelią przekazuje serwis „Football Transfers”. Otóż już w letnim okienku transferowym reprezentant Gruzji może opuścić szeregi Paris Saint-Germain. Jak się okazuje, skrzydłowy wzbudza ogromne zainteresowanie wśród gigantów Premier League. Zawodnik znalazł się na radarach Manchesteru United, Liverpoolu, Arsenalu oraz Chelsea.

Angielskie zespoły bacznie monitorują sytuację Khvichy Kvaratskhelii. Obecnie nie jest znane stanowisko Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji w przeszłości zapłacili za jego transfer aż 80 milionów euro. Zapewne na ich stole musi pojawić się jeszcze wyższa oferta, aby rozpocząć negocjacje. Czas pokaże, jak potoczą się klubowe losy Gruzina.

Khvicha Kvaratskhelia w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Paris Saint-Germain. Skrzydłowy zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.