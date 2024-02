IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Hugo Ekitike

PSG szykuje się do pożegnania swojego napastnika

Do Niemiec w oczekiwaniu na transfer wyleciał Hugo Ekitike

Francuza pozyskać ma Eintracht Frankfurt

PSG postawiło na swoim. Francuski napastnik zmieni klub

PSG kilka dni temu zdecydowało, że dalszy pobyt Hugo Ekitike w tym klubie nie ma sensu. Francuski napastnik przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Goncalo Ramosem, czy Randalem Kolo Muanim.

Paryżanie szukali klubu chętnego na pozyskanie Francuza. Wygląda na to, że znaleźli. Fabrizio Romano użył swojego słynnego here we go. Dziennikarz poinformował, że mistrz Francji zawarł ustne porozumienie z Eintrachtem Frankfurt.

Niemiecki klub wypożyczy Ekitike. W umowie znajdzie się zapis o obowiązkowej klauzuli wykupu zawodnika. Na konto PSG ma trafić 30 milionów euro. Ekitike wyruszył już do Niemiec w oczekiwaniu na podpisanie finalnego porozumienia między stronami.