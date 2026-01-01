PSG chce skrzydłowego z Bundesligi. W grze nawet 70 mln euro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Yan Diomande rozchwytywany przez wielkie kluby

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium oraz Manchester United uważnie monitorują sytuację Yana Diomande, który imponuje formą w barwach RB Lipsk. 19-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej fantastycznie rozwija się od momentu transferu do niemieckiego klubu latem ubiegłego roku.

Występy młodego skrzydłowego w bieżącym sezonie tylko potwierdziły jego ogromny potencjał i sprawiły, że znalazł się na radarze największych europejskich potęg. W Lipsku doskonale zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoją perełką. Jak informuje „Sky Sports”, każdy klub poważnie zainteresowany pozyskaniem skrzydłowy musi złożyć ofertę w granicach nawet 70 milionów euro.

Władze RB Lipsk planują zatrzymać zawodnika przynajmniej do letniego okna transferowego, lecz skala zainteresowania zmusza do przygotowania się na różne scenariusze. Diomande trafił do 1. Bundesligi z hiszpańskiego Leganes za 20 milionów euro. W ciągu kilku miesięcy jego wartość rynkowa wzrosła kilkukrotnie.

W obecnym sezonie skrzydłowy zdobył już siedem bramek oraz zanotował cztery asysty w 16 występach we wszystkich rozgrywkach. Kontrakt zawodnika w Lipsku obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. To stawia niemiecki klub w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej i pozwala dyktować warunki transferu.