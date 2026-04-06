PSG chce brazylijskiego pomocnika. Gigant poluje na wielki talent

15:59, 6. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paris Saint-Germain wyraziło zainteresowanie brazylijskim pomocnikiem. Erick Bele z Palmeiras znajduje się na radarze francuskiego giganta - informuje "ESPN".

Obserwuj nas w
Paris Saint-Germain jest w tym sezonie na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Francji. Po pewnym zwycięstwie nad Toulouse (3:1) na Parc des Princes paryżanie mają cztery punkty przewagi nad RC Lens, które w ostatniej kolejce przegrało z Lille OSC (0:3). Zespół prowadzony przez Luis Enrique przygotowuje się również do ćwierćfinałowego starcia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Tymczasem, jak informuje „ESPN”, na radarze PSG znalazł się jeden z najbardziej obiecujących młodych talentów z Brazylii – Erick Bele z Palmeiras. 19-letni ofensywny pomocnik dopiero zaczyna swoją przygodę z pierwszym zespołem, mając na koncie kilka występów w seniorskim składzie.

Zagraniczne kluby już teraz sondują możliwość transferu zawodnika, a wstępne oferty mają oscylować w granicach 20 milionów euro. To jednak kwota zdecydowanie poniżej oczekiwań Palmeiras. Władze brazylijskiego klubu jasno określiły swoje stanowisko – negocjacje mogą rozpocząć się dopiero od 45 milionów euro.

Co więcej, kontrakt Bele obowiązuje do końca grudnia 2028 roku i zawiera klauzulę odstępnego sięgającą aż 100 milionów euro. To pokazuje, jak wysoko klub z Sao Paulo ceni swój młody talent i jak bardzo chce kontrolować jego przyszłość. Klub planuje stopniowo zwiększać rolę zawodnika w pierwszym zespole, licząc na dalszy rozwój i wzrost jego wartości rynkowej. Co ciekawe, Bele znajduje się również na radarze Liverpoolu oraz Parmy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości