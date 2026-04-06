PSG chce brazylijskiego pomocnika. Gigant poluje na wielki talent

Erik Bele z Palmeiras na celowniku PSG

Paris Saint-Germain jest w tym sezonie na bardzo dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Francji. Po pewnym zwycięstwie nad Toulouse (3:1) na Parc des Princes paryżanie mają cztery punkty przewagi nad RC Lens, które w ostatniej kolejce przegrało z Lille OSC (0:3). Zespół prowadzony przez Luis Enrique przygotowuje się również do ćwierćfinałowego starcia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.

Tymczasem, jak informuje „ESPN”, na radarze PSG znalazł się jeden z najbardziej obiecujących młodych talentów z Brazylii – Erick Bele z Palmeiras. 19-letni ofensywny pomocnik dopiero zaczyna swoją przygodę z pierwszym zespołem, mając na koncie kilka występów w seniorskim składzie.

Zagraniczne kluby już teraz sondują możliwość transferu zawodnika, a wstępne oferty mają oscylować w granicach 20 milionów euro. To jednak kwota zdecydowanie poniżej oczekiwań Palmeiras. Władze brazylijskiego klubu jasno określiły swoje stanowisko – negocjacje mogą rozpocząć się dopiero od 45 milionów euro.

Co więcej, kontrakt Bele obowiązuje do końca grudnia 2028 roku i zawiera klauzulę odstępnego sięgającą aż 100 milionów euro. To pokazuje, jak wysoko klub z Sao Paulo ceni swój młody talent i jak bardzo chce kontrolować jego przyszłość. Klub planuje stopniowo zwiększać rolę zawodnika w pierwszym zespole, licząc na dalszy rozwój i wzrost jego wartości rynkowej. Co ciekawe, Bele znajduje się również na radarze Liverpoolu oraz Parmy.