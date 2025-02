Milan już podjął decyzję w kwestii Theo Hernandeza? Coraz więcej na to wskazuje. Geoffrey Moncada, dyrektor sportowy Rossonerich, wypowiedział się na ten temat w rozmowie z DAZN Italia.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Milan gotowy sprzedać Theo Hernandeza

Theo Hernandez to jedna z największych gwiazd ekipy z San Siro. W lecie 2019 roku Milan zapłacił za niego Realowi Madryt 23 miliony euro. Od tej pory Francuz rozegrał blisko 250 spotkań w barwach Rossonerich, a także sięgnął po mistrzostwo Serie A i Superpuchar Włoch. Jego obecny kontrakt z klubem z Mediolanu wygasa w czerwcu 2026 roku.

Włoskie media są przekonane, że 27-latek obecnie nie prowadzi rozmów w kwestii przedłużenia umowy z obecnym pracodawcą. Chociaż do wygaśnięcia porozumienia pozostało prawie półtora roku, coraz więcej wskazuje na to, że przyszłość obrońcy została już rozstrzygnięta. To sugeruje wypowiedź Geoffreya Moncady. Dyrektor sportowy Rossonerich w rozmowie z DAZN Italia krótko skomentował sytuację Hernandeza. – Nie możemy sobie pozwolić na utratę zawodników w wyniku wolnego transferu.

To oznacza, że w lecie Milan będzie chciał sprzedać jedną z czołowych postaci. W gronie zainteresowanych pozyskaniem 36-krotnego reprezentanta Hiszpanii znajdują się Real Madryt, a więc jego były klub, i Manchester City. Theo Hernandez obecnie jest wyceniany na 50 milionów euro. Możemy założyć, że po sezonie jego cena na pewno nie wzrośnie, a niemal na pewno spadnie.