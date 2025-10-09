Probierz potwierdza doniesienia. Może objąć reprezentację!

Michał Probierz jest łączony z pracą w reprezentacji Kazachstanu. Były selekcjoner Biało-Czerwonych potwierdza, że jest jednym z kandydatów.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Probierz obejmie Kazachstan? Jest jednym z kandydatów

Michał Probierz odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski przez ponad 1,5 roku. Pożegnał się z nią po czerwcowym zgrupowaniu, które było niezwykle burzliwe. W jego trakcie popadł w konflikt z Robertem Lewandowskim, któremu odebrał kapitańską opaskę. Reakcją największego gwiazdora była z kolei rezygnacja z gry dla kadry narodowej, dopóki Probierz pozostanie selekcjonerem.

Później Biało-Czerwoni rozczarowali też na boisku, przegrywając w eliminacjach do mistrzostw świata z Finlandią 1-2, a Probierz podał się do dymisji. Zastąpił go Jan Urban, który nieco odbudował nastroje wewnątrz kadry.

Probierz zakończył pracę w polskiej kadrze niepowodzeniem. Wydawało się, że będzie miał problem z powrotem na ławkę trenerską, ale ostatnio jest intensywnie łączony z objęciem reprezentacji Kazachstanu. Sam zainteresowany postanowił to potwierdzić, ujawniając, że faktycznie jest jednym z kandydatów.

– Wiem, że jestem jednym z kandydatów, to wszystko, co mogę na razie powiedzieć. Oglądałem mecze reprezentacji Kazachstanu. Widzę, że mają kilku bardzo dobrych zawodników. Znam specyfikę pracy z reprezentacją, ponieważ pracowałem w wielu klubach. Wierzę, że reprezentacja Kazachstanu ma potencjał i może zbudować silny zespół – przekazał Probierz w rozmowie z portalem Vesti.kz.