Galatasaray ruszyło po gwiazdę Man City. W grze miliony euro

Manchester City może wkrótce pożegnać się z jednym ze swoich kluczowych zawodników. Konkretne informacje w sprawie bramkarza przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Ederson kuszony przez Galatasaray

Manchester City planuje w sezonie 2025/2026 powrót na szczyt. Tymczasem możliwe, że wkrótce straci jednego z ważniejszych graczy. Fabrizio Romano poinformował na swoim profilu na platformie X, że Galatasaray złożyło pierwszą oficjalną ofertę za bramkarza Edersona.

Turecki klub jest gotowy zapłacić 10 milionów euro, jednak władze Manchesteru City oczekują wyższej kwoty. Rynkowa wartość Brazylijczyka szacowana jest na około 20 milionów euro. Wcześniej zainteresowanie graczem wykazywało Fenerbahce.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.



Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.



Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹



🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Romano zauważa, że ewentualny transfer Edersona może uruchomić efekt domina. Manchester City prawdopodobnie ruszy wówczas po Gianluigiego Donnarummę z Paris Saint-Germain, który jest gotów na zmianę klubu. Wydaje się, że strony nie powinny mieć problemów z uzgodnieniem warunków indywidualnych kontraktów.

31-letni golkiper trafił do Manchesteru City w lipcu 2017 roku za 40 milionów euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, więc trwające okno transferowe może być jedną z ostatnich okazji, by klub zarobił na sprzedaży zawodnika.

Dotychczas Ederson rozegrał dla Obywateli łącznie 372 mecze, puszczając 311 goli, a w 168 spotkaniach zachował czyste konto.

