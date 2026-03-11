Polak robi furorę w FC Porto. Jego nazwisko krąży w Premier League

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Giganci Premier League obserwują Oskara Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski w tym roku jest w fenomenalnej formie, co sprawia, że odliczane są dni do momentu, kiedy piłkarz otrzyma powołanie do reprezentacji Polski dowodzonej przez Jana Urbana. Tymczasem interesujące informacje podało portugalskie „O Jogo”.

Źródło podaje, że Arsenal, Chelsea i Manchester City uważnie obserwują Pietuszewskiego. Zainteresowanie zawodnikiem zdecydowanie wzrosło w ostatnim czasie. Szczególnie po tym, jak w spektakularny sposób zdobył bramkę dla FC Porto w hicie przeciwko Benfice Lizbona na Estadio da Luz. Trafienie stało się viralem w mediach społecznościowych.

Młody zawodnik trafił do portugalskiej ekipy w trakcie zimowego okna transferowego z Jagiellonii Białystok. Sternicy Smoków wyłożyli na transakcję osiem milionów euro plus dwa miliony euro w formie ewentualnych premii.

„Record” przekazał natomiast, że Chelsea i Arsenal interesowały się młodzieżowym reprezentantem Polski już w listopadzie. Tym samym ponowne zwrócenie uwagi na Pietuszewskiego nie jest niczym nowym.

Zawodnik wystąpił jak na razie w ośmiu meczach Porto. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył dwie asysty. Niewykluczone, że swój bilans będzie mógł poprawić w czwartek przy okazji starcia 1/8 finału Ligi Europy przeciwko VfB Stuttgart. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:45.