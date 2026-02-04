Polski talent wraca do kraju. Zagra w Betclic 1. lidze

15:42, 4. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Mateusz Kowalski, który ostatnio występował w portugalskim SC Uniao Torreense, a wcześniej w Parmie, zostanie nowym piłkarzem Miedzi Legnica, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Mateusz Kowalski
Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kowalski

Miedź Legnica wypożyczy gracza włoskiej Parmy

Miedź Legnica w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia byli wskazywani jako jeden z głównych kandydatów do przynajmniej gry w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Tymczasem jednak ekipa z Dolnego Śląska po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce w stawce. Ich strata do strefy barażowej nie jest jednak duża, bo właściwie wynosi tylko jeden punkt.

Dlatego też władze klubu chcą wzmocnić swój zespół przed rundą wiosenną i zapowiadaną walkę o kwalifikację do wyższej ligi. Do klubu dołączył chociażby Cezary Polak z Jagiellonii Białystok, a teraz blisko jest nowy napastnik. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, wypożyczony do Miedzi Legnica ma zostać Mateusz Kowalski. 20-letni napastnik to utalentowany gracz, który ostatnie lata swojej kariery spędził na Zachodzie. Jest jednak wychowankiem Jagiellonii Białystok.

Mateusz Kowalski ostatnie miesiące grał na wypożyczeniu w innym klubie, a mianowicie w portugalskim drugoligowcu, SC Uniao Torreense. Nominalnie jest jednak zawodnikiem Parmy, dla której wystąpił łącznie dwa razy. W tym sezonie na jego koncie są cztery mecze i jedno trafienie. Młodzieżowy reprezentant Polski zanotował także 11 występów w PKO Ekstraklasie dla Dumy Podlasia.

