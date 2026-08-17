Tottenham Hotspur wyraził zainteresowanie napastnikiem Chelsea

Nicolas Jackson znajduje się na wylocie z Chelsea. Jak poinformował Ekrem Konur, senegalski napastnik może zostać w Premier League i dołączyć do Tottenhamu Hotspur.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Nicolas Jackson przyciągnął uwagę Tottenhamu Hotspur

Nicolas Jackson w poprzednim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Bayernie Monachium, ale niemiecki klub nie zdecydował się na aktywowanie opcji wykupu. Tym samym 25-letni napastnik wrócił do Chelsea, choć wydaje się, że może tam pozostać tylko przez chwilę. Londyński gigant dąży bowiem do definitywnego rozstania z reprezentantem Senegalu i jest otwarty na jego sprzedaż podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Jackson ostatecznie może pozostać w stolicy Anglii, gdyż jego sytuacją zainteresował się Tottenham Hotspur. Trener drużyny Kogutów – Roberto De Zerbi – liczy na pozyskanie nowego snajpera i bardzo docenia senegalskiego gwiazdora.

Czas pokaże, czy Tottenham zdecyduje się zapłacić za niego około 70 milionów euro, ponieważ właśnie takiej kwoty oczekuje Chelsea. Może to stanowić poważną przeszkodę w negocjacjach.

Jackson trafił na Stamford Bridge w lipcu 2023 roku z Villarrealu za około 37 milionów euro. W barwach ekipy The Blues rozegrał dotychczas 81 spotkań, zdobył 30 bramek i zanotował 12 asyst. Z czasem stracił jednak miejsce w podstawowym składzie, czego konsekwencją było wypożyczenie do Bayernu Monachium. Jego kontrakt z londyńską potęgą obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku.