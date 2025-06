Polonia zbroi się na 1. Ligę. Na pokładzie MVP 2. Ligi!

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Bytom

Jakub Apolinarski został nowym piłkarzem Polonii Bytom

Polonia Bytom nie zamierza być dostarczycielem punktów w Betclic 1. Lidze. Śląska ekipa ma plan, aby wnieść nową jakość w rozgrywkach. Jednocześnie pion sportowy klub intensywnie pracuje nad budową drużyny na sezon 2025/2026.

„MVP poprzedniego sezonu Betclic 2. ligi na pokładzie! Do drużyny Polonii dołączył Jakub Apolinarski, podpisując w Bytomiu 2-letni kontrakt!” – brzmi komunikat opublikowany przez biuro prasowe Niebiesko-czerwonych na oficjalnej stronie internetowej klubu z Bytomia.

Grodzisk Mazowiecki➡Bytom



Jakub Apolinarski został nawym zawodnikiem Polonii Bytom. 26-letni pomocnik związał się z naszym klubem dwuletnim kontraktem. 🔵🔴 Wcześniej reprezentował barwy @PogonGrodzisk



Witaj w Królowej Śląska, Kuba! 👊



🔗https://t.co/JleSQwwUvU pic.twitter.com/MmBuhUqP8Y — BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) June 23, 2025

Sam zawodnik ujawnił konkretnie w rozmowie z klubowymi mediami, co zachęciło go do podpisania umowy z Polonią. – Ludzie, którzy tutaj pracują i tworzą ten klub, to jaki został przedstawiony plan na drużynę, moją osobę – to wszystko mnie zachęciło i od pewnego momentu wiedziałem, że chcę tutaj trafić. Wiem, że projekt Polonii jest bardzo ambitny, to wszystko zmierza ku temu, by Polonię jeszcze bardziej odbudować, wprowadzić na wyższy poziom i ja z takimi celami tutaj przychodzę – powiedział Apolinarski.

26-latek urodzony w Lesznie ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Polski do lat 20. W ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 35 meczach. Strzelił w nich pięć goli. Ponadto zaliczył też 14 asyst. Okazję do ligowego debiutu w nowych barwach zawodnik może otrzymać w trzecie weekend lipca, gdy Polonia zagra z Górnikiem Łęczna.

