Polonia Bytom wybrała nowego trenera. To on zastąpi Czubaka

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia już zdecydowała. Mróz zastąpi Czubaka

Polonia Bytom przez długi czas była najlepszym z trzech pierwszoligowych beniaminków. Po rundzie jesiennej drużyna mogła realnie myśleć o awansie do Ekstraklasy, nawet po zajęciu miejsca w pierwszej dwójce. Sytuacja skomplikowała się jednak po odejściu Łukasza Tomczyka, który dostał ofertę z Rakowa Częstochowa. Polonia postawiła więc na Patryka Czubaka – szybko okazało się, że nie był to właściwy wybór.

Czubaka w Bytomiu już nie ma. Polonia wykorzystała przerwę reprezentacyjną, by dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Były opiekun Widzewa Łódź opuścił stanowisko z niechlubnym bilansem – zero zwycięstw i aż cztery porażki w sześciu ligowych meczach.

Nazwisko następcy Czubaka ogłoszono jeszcze tego samego dnia. Za wyniki Polonii do końca obecnego sezonu będzie odpowiadał Wojciech Mróz, który do tej pory był członkiem jego sztabu szkoleniowego. Będzie to dla niego debiut w roli pierwszego trenera.

– Zdecydowanie towarzyszą mi duże emocje. Polonia kształtowała mnie od młodzieńczych lat. Grałem tutaj na praktycznie każdym szczeblu ligowym, a teraz nastał moment objęcia stanowiska pierwszego trenera. To na pewno duża sprawa, że klub wychował trenera na szczebel centralny. Czuję z jednej strony dużą wdzięczność, a z drugiej dużą odpowiedzialność za ten projekt. Mamy pomysły jak dalej funkcjonować. Chcemy być drużyną nadal intensywną w obronie, ale i intensywną w ataku i będziemy się na tym skupiać. Myślę, że czuć mocne zjednoczenie naszej społeczności i liczymy na to, że ta energia zostanie przeniesiona na trybuny, co będzie dla nas jako drużyny dużym bodźcem do pracy – przekazał Mróz po objęciu stanowiska pierwszego trenera.