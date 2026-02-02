Polonia nie zwalnia tempa. Kluczowa wiadomość dla kibiców

Polonia Bytom w drugiej części sezonu chce namieszać w rywalizacji o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem tuż przed wznowieniem rozgrywek klub ogłosił ważną wiadomość.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Bytom

Mikołaj Łabojko z nową umową w Polonii Bytom

Polonia Bytom w trakcie zimowej przerwy w Betclic 1. Lidze nie tylko skupiała się na pozyskiwaniu nowych zawodników. Szeregi śląskiej ekipy zasilili Jakub Łukowski oraz Jan Łąbedzki. Wcześniej natomiast władze Polonii podjęły decyzję o przedłużeniu kontraktów z Kamilem Wojtyrą i Konradem Andrzejczakiem. Kolejna ważna dla kibiców wiadomość została ogłoszona w tygodniu poprzedzającym spotkanie z ŁKS-em.

„Mikołaj Łabojko na dłużej w Królowej Śląska! Defensywny pomocnik parafował umowę, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku!” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie Niebiesko-czerwonych.

Łabojko to zawodnik, który trafił do zespołu z Bytomia w lipcu 2024 roku. 24-latek wcześniej bronił barw między innymi takich drużyn jak Arka Gdynia, Skra Częstochowa czy Odra Opole. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w 21 spotkaniach, licząc zarówno mecze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, jak i występy w STS Pucharze Polski.

Tymczasem już w najbliższą sobotę bytomianie rozegrają pierwsze spotkanie w roli gospodarza na obiekcie przy ulicy Piłkarskiej, przy otwartej nowej trybunie. Polonia zmierzy się wówczas z ŁKS-em. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30. Bytomianie powalczą w tym starciu o 11. zwycięstwo w tej kampanii oraz siódme na własnym obiekcie. Potyczka będzie jednocześnie oficjalnym debiutem trenera Patryka Czubaka, który zimą zastąpił w klubie Łukasza Tomczyka.