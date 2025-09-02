Pogoń Szczecin złożyła ofertę za nowego prawego obrońcę. Chodzi o niejakiego Daniela Eida z norweskiego Fredrikstadu. Informacje w tej sprawie przekazał Eirik Nesset Hjelvik z "TV 2".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń sprowadzi nowego prawego obrońcę?!

Pogoń Szczecin w końcówce okienka transferowego chce przeprowadzić jeszcze kilka dużych ruchów transferowych. Przede wszystkim wydaje się, że kluczową postacią dla zespołu Roberta Kolendowicza jest nowy napastnik. Nadal jednak poza graczem na tę pozycję trwają poszukiwania innych piłkarzy, kimś takim może być prawy obrońca, a przynajmniej takie wieści płyną z Norwegii.

Według informacji przekazanych przez Eirika Nesseta Hjelvika z „TV 2”, Pogoń Szczecin złożyła ofertę w wysokości około trzech milionów koron norweskich (około 250 tysięcy euro) za niejakiego Daniela Eida z zespołu tamtejszego Fredrikstadu. Transfer 26-letniego prawego obrońcy ma być prawdopodobny do realizacji przez zespół Portowców, co byłoby cennym wzmocnieniem boku defensywy.

Daniel Eid w obecnym sezonie ligi norweskiej na koncie ma już w sumie 26 występów oraz jedno trafienie i trzy asysty. Łącznie na koncie defensora jest 67 występów w najwyższej lidze szwedzkiej. 34-krotnie grał także w lidze norweskiej. W swojej karierze 26-latek ma cztery mecze w eliminacjach europejskich pucharów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 550 tysięcy euro, a jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem lipca 2027 roku.

