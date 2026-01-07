Pogoń Szczecin w grze o napastnika. Ma zimą wrócić do Polski

Karol Angielski rozwiązał umowę z AEK Larnaką i może tej zimy wrócić do Ekstraklasy. W grze o polskiego napastnika liczą się Wisła Płock oraz Pogoń Szczecin - twierdzi Daniel Trzepacz.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Karol Angielski

Pogoń chce nowego napastnika. Przebije beniaminka?

Karol Angielski ma za sobą przygodę na Cyprze. Obecny sezon nie układał się po jego myśli, bowiem był tylko rezerwowym. W 23 występach strzelił pięć bramek, choć przeliczając spędził na murawie raptem 850 minut. Narzekał na nierówne traktowanie przez trenera, który wolał stawiać na innego napastnika. 29-latek zasygnalizował chęć zmiany klubu przy okazji zimowego okienka, czego rezultatem jest rozwiązanie umowy z AEK Larnaką.

Teraz Angielski będzie mógł dołączyć do nowej drużyny. W jego przypadku najbardziej prawdopodobny jest powrót do Ekstraklasy. Od kilku dni był łączony z Wisłą Płock, ale do walki staje również Pogoń Szczecin. Daniel Trzepacz twierdzi, że Portowcy interesują się jego transferem i mają po swojej stronie argumenty finansowe.

Karol Angielski rozwiązał umowę na Cyprze. W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że dołączy do Wisły Płock, ale z tego co słyszę w grze jest też Pogoń Szczecin i to z całkiem mocnymi argumentami. https://t.co/8C4m8jJOPW — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) January 7, 2026

Pogoń rozgląda się za nowym napastnikiem. Na początku sezonu straciła Ethymiosa Koulourisa, który za cztery miliony euro został sprzedany do Arabii Saudyjskiej. Na jego następcę wybrano Rajmunda Molnara, choć ten nie jest rasowym snajperem i jesienią raczej zawodził. Teraz Pogoń chce zwiększyć konkurencję w ataku, a Angielski to jej potencjalny nabytek.

Dla Angielskiego to może być powrót do Polski po ponad trzech latach. W 2022 roku zamienił Radomiaka Radom na Sivasspor, a później zaliczył też epizod w Atromitosie Ateny. Na poziomie Ekstraklasy zdobył 22 bramki.