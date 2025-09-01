Wysypał się hitowy transfer Pogoni Szczecin! Kluby były już dogadane

08:23, 1. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Tomasz Włodarczyk I Meczyki.pl

Pogoń Szczecin walczyła o hitowy transfer hiszpańskiego pomocnika. Unai Vencedor otrzymał atrakcyjną ofertę, ale postanowił ją odrzucić - informuje Tomasz Włodarczyk.

Unai Vencedor
fot. Live Media Publishing Group Na zdjęciu: Unai Vencedor

Pogoń walczyła o Vencedora. Pomocnik odmówił

Pogoń Szczecin przyspieszyła na finiszu letniego okienka. Kilka dni temu ogłosiła hitowy transfer Sama Greenwooda z Leeds United, a później ruszyła po hiszpańskiego pomocnika. Na jej radary trafił Unai Vencedor, który ma w CV aż 82 występy dla Athletic Club. Obecnie nie łapie się do składu, a miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Racing Santander, występującym na zapleczu La Liga. Pojawił się temat jego przenosin do Polski, a Portowcy bardzo mocno na ten ruch naciskali.

Wydawało się, że hitowy transfer dojdzie do skutku, lecz niestety najprawdopodobniej tak się nie stanie. Tomasz Włodarczyk poinformował o decyzji zawodnika, który woli zostać w Hiszpanii. Atletic Club dogadał warunki transferu z Pogonią, a sam Vencedor otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję. W tym momencie transfer nie zostanie sfinalizowany.

Pogoń oczywiście zamierza jeszcze tego lata sprowadzić nowego pomocnika. Włodarczyk zaprzeczył też, jakoby starała się o Floriana Flicka, którego nazwisko również przewijało się w mediach.

Portowcy mają za sobą dwie kolejne ligowe wygrane i wskoczyli na siódme miejsce w ligowej tabeli. Początek sezonu nie ułożył się korzystnie, choć Robert Kolendowicz w dalszym ciągu pracuje na stanowisku trenera.

