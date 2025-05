fot. Pressfocus Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Koulouris priorytetem Pogoni. Proces rozpoczęty

Pogoń Szczecin ma przed sobą decydujący mecz o awans do europejskich pucharów. Jeśli ogra Jagiellonię Białystok, na finiszu kampanii wskoczy na trzecią lokatę i będzie grać latem w eliminacjach do Ligi Konferencji. Portowcy stanęli już przed jedną szansą na początku maja, ale po raz drugi z rzędu polegli w finale Pucharu Polski.

Wiosenna dyspozycja piłkarzy Pogoni daje nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy. Znakomicie działa duet Kamil Grosicki – Efthymios Koulouris, który odpowiada za imponującą zdobycz punktową. Grecki snajper strzela jak na zawołanie i jest praktycznie pewny zdobycia korony króla strzelców. W tej chwili ma na koncie 27 goli w samej Ekstraklasie.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Kilka dni temu na portalu Meczyki.pl pojawiły się informacje, że Pogoń otrzymała szaloną ofertę za Koulourisa, która wynosiła aż 6 milionów euro. Nie zdecydowała się jednak na jego sprzedaż, gdyż ma zamiar zatrzymać go na dłużej. Umowa Greka obowiązuje tylko do 2026 roku, więc istnieje ryzyko jego odejścia za darmo. Szczecinianie ruszają więc do prac nad jej przedłużeniem, co potwierdził Robert Kolendowicz.

– Rozpoczęliśmy proces zatrzymania Efthymisa Koulourisa w Pogoni, chcemy żeby z nami został – przekazał na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Portowców.