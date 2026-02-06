Pogoń Szczecin chce napastnika. Thomasberg zabrał głos

16:27, 6. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Pogoń Szczecin

Thomas Thomasberg odniósł się na konferencji prasowej do sytuacji kadrowej w trwającym zimowym oknie transferowym. Szkoleniowiec Pogoni Szczecin przyznał, że nadal poszukuje napastnika.

Thomas Thomasberg
PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Thomas Thomasberg czeka na napastnika

Pogoń Szczecin zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W trakcie zimowego okna transferowego do zespołu Portowców dołączyli defensywny pomocnik Kellyn Acosta z Chicago Fire, napastnik Karol Angielski z AEK Larnaka oraz obrońca Attila Szalai, który został wypożyczony z TSG Hoffenheim.

Podczas konferencji prasowej trener Thomas Thomasberg jasno przyznał, że klub nadal poszukuje nowego snajpera. Jednocześnie duński szkoleniowiec nie ukrywał zadowolenia z dotychczasowych ruchów transferowych, podkreślając, że większość założonych celów została już zrealizowana.

Mówiliśmy o wzmocnieniu na środek obrony i przyszedł do nas Attila. Mówiliśmy, że mamy też trochę za dużo piłkarzy, więc część będzie musiała odejść. Mówiliśmy też o napastniku i w klubie pojawił się Karol Angielski. Szukamy również napastnika o innym profilu, takiego, który byłby lisem pola karnego. Doszedł też do nas Kellyn Acosta. Jestem wiec zadowolony i zobaczymy, jak to okienko się zakończy – zaznaczył trener, cytowany przez serwis klubowy.

Thomasberg wyraził także nadzieję, że transfer Adriana Przyborka do Lazio Rzym nie będzie odosobnionym przypadkiem, a kolejni wychowankowie Pogoni pójdą jego śladem. – Oczywiście nie lubię tracić zawodników, ale to coś dużego dla naszego klubu. Wierzę, że to nie ostatni zawodnik, który zostanie wytransferowany z Pogoni i będzie mógł się dalej rozwijać w większych ligach – stwierdził. Pogoń nie wygrała trzech kolejnych potyczek ligowych. W niedzielę (8 lutego, godz. 12:15) Portowcy podejmą Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w 20. kolejce Ekstraklasy.

