Pogoń Szczecin chce jeszcze jednego gracza. Nie tylko Mendy

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń chce kolejnego gracza bez kontraktu

Pogoń Szczecin nie może być do końca zadowolona z początku tego sezonu. Zespół Roberta Kolendowicza do tej pory na swoim koncie uzbierał tylko 10 punktów w ośmiu meczach. Jest to wynik przynajmniej przeciętny, a może nawet słaby, biorąc pod uwagę aspiracje szczecinian. Mimo wszystko może dziwić, że znów mówi się o możliwości zwolnienia trenera, który przecież latem został pozbawiony chociażby Efthymiosa Koulourisa.

Niemniej już po zamknięciu okienka transferowego Pogoń rusza na łowy zawodników, którzy pozostają bez kontraktu. Kimś takim ma być Benjamin Mendy, który jest właściwie o krok od dołączenia do Portowców. Nie będzie to jednak być może jedyny transfer tej jesieni. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z „pogonsportnet.pl”, do klubu dołączyć może Hussein Ali.

23-letni prawy obrońca to Szwed, który ma irackiego pochodzenia. W swojej dotychczasowej karierze reprezentował barwy kilku klubów. Ostatnio jednak związany był z holenderskim Heerenveen. W sumie na poziomie tamtejszej ekstraklasy rozegrał do tej pory 26 spotkań. Z kolei w szwedzkiej ekstraklasie ma ponad 50 występów. Na jego koncie jest 18 występów w reprezentacji Iraku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

