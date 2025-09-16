Pogoń Szczecin szykuje transferową bombę. Mistrz świata w Ekstraklasie!

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Benjamin Mendy dołączy do Pogoni Szczecin!

Pogoń Szczecin rozpoczęła sezon w PKO BP Ekstraklasie w kiepskim stylu. Podopieczni Roberta Kolendowicza po ośmiu rozegranych meczach zajmują 9. miejsce w tabeli. Z mediów co chwila docierają doniesienia o napiętej sytuacji wokół trenera. W klubie pojawił się nowy transferowy temat, który może zmienić oblicze drużyny.

Według Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, Benjamin Mendy ma dołączyć do Dumy Pomorza. 31-letni obrońca w przeszłości występował w Manchesterze City, z którym sięgnął czterokrotnie po mistrzostwo Anglii. W 2018 roku zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji. Po opuszczeniu Premier League grał m.in. w Lorient i FC Zurich, a z końcem czerwca stał się wolnym zawodnikiem. Informację o transferze Francuza potwierdził także Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

Jak przekazał serwis Meczyki.pl, Benjamin Mendy zwiąże się z Pogonią kontraktem obowiązującym przez dwa lata. Francuz będzie zarabiał ponad milion euro rocznie. Transakcja jest już finalizowana, a zawodnik przebywa obecnie w Polsce. Według doniesień, Alex Haditaghi wysłał po piłkarza prywatny samolot do Francji, by przyspieszyć formalności związane z transferem.

Benjamin Mendy ma na koncie 10 występów w reprezentacji Francji. Na poziomie Premier League rozegrał 50 meczów, w których zdobył 2 bramki.