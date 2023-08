Pogoń sprzedaje reprezentanta Polski. Wiemy, ile zarobi na transferze

Mateusz Łęgowski przeniesie się do Salernitany. Reprezentant Polski udał się już do Włoch, gdzie przejdzie testy medyczne. Pogoń Szczecin zarobi na tym transferze trzy miliony euro.

fot. Imago/KRZYSZTOF CICHOMSKI/NEWSPIX.P Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Mateusz Łęgowski odejdzie z Pogoni Szczecin

Reprezentant Polski finalizuje swoje przenosiny do Salernitany

Portowcy zarobią na tym ruchu trzy miliony euro

Portowcy tracą ważnego pomocnika

Mateusz Łęgowski nie będzie kontynuował swojej kariery w Ekstraklasie. Finalizuje on bowiem swoje przenosiny do Salernitany. Aktualnie przebywa we Włoszech, gdzie przechodzi testy medyczne. Po nich nastąpi podpisanie kontraktu.

To duże osłabienie dla Pogoni Szczecin. Reprezentant Polski był jednym z najważniejszych zawodników w ekipie Jensa Gustafssona. Łącznie rozegrał w jej barwach 51 spotkań i strzelił cztery bramki.

Gianluca Di Marzio zdradził, ile Portowcy zarobią na tym ruchu. 20-latek będzie kosztował Salernitanę trzy miliony euro podstawy. Ta kwota może zostać powiększona o zawarte w umowie bonusy.

W Salernitanie Łęgowski będzie trenował pod skrzydłami Paulo Sousy.

