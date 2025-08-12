Pogoń potwierdza! Klub złożył ofertę, to może być rekord PKO Ekstraklasy

18:08, 12. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Interia

Alex Haditaghi potwierdził w rozmowie z "Interią", że Pogoń Szczecin złożyła znaczącą ofertę za Ibrahima Sissoko z VfL Bochum. Jako pierwszy o tym zainteresowaniu pisał Piotr Koźmiński na naszej stronie.

Alex Haditaghi
PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Pogoń złożyła ofertą za gracza z 2. Bundesligi

Pogoń Szczecin bardzo przeciętnie rozpoczęła ten sezon. Właściwie można powiedzieć, że Portowcy w pierwszych kolejkach prezentują się słabo, ale nie ma się co dziwić. Zespół latem przeszedł prawdziwą rewolucję i właściwie można powiedzieć, że diametralnie zmieniła się linia pomocy oraz obrony ekipy Roberta Kolendowicza.

Sam szkoleniowiec w ostatnim wywiadzie wskazywał na potrzebę wzmocnień zespołu i wiele wskazuje na to, że prośby te być może zostaną wysłuchane. Alex Haditaghi potwierdził bowiem w rozmowie z Przemkiem Langierem z „Interii”, że Pogoń Szczecin złożyła ofertę za Ibrahima Sissoko z zespołu VfL Bochum. O tym, że pomocnik z 2. Bundesligi znajduje się na radarze Portowców jako pierwszy pisał Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Ibrahima Sissoko w tym sezonie rozegrał już dwa mecze i zdobył w nich jednego gola. W poprzedniej kampanii wystąpił łącznie w 33 spotkaniach, w których dwukrotnie trafiał do siatki i raz zanotował asystę. W sumie na poziomie Bundesligi ma on 32 występy. Dużo więcej, bo ponad 170 razy zagrał w Ligue 1, gdzie reprezentował m.in. barwy zespołu ze Strasburga. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka z Mali na 6 milionów euro.

