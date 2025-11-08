Pogoń planuje transfery. Thomasberg wskazał, jaki rynek obserwuje

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

W Danii są piłkarze, których bym chciał – mówi Thomasberg

Pogoń Szczecin podczas letniego okna transferowego sprowadziła dziesięciu nowych zawodników. Dwóch z nich trafiło do PKO BP Ekstraklasy bezpośrednio z ligi duńskiej. Co ciekawe jakiś czas później Portowcy zatrudnili trenera z Danii – Thomasa Thomasberga. Niewykluczone, że w styczniu ponownie wybiorą się na łowy do tamtejszej Superligi, o czym wspomniał sam szkoleniowiec.

Thomasberg przy okazji konferencji prasowej przed meczem z Jagiellonią odpowiadał na pytania m.in. o przyszłe transfery. 51-latek zdradził, że w Danii są piłkarze, których chciałby pozyskać. Zaznaczył jednak, że tamtejszy rynek to tylko jeden z wielu, jakie obserwują.

– Oczywiście zawsze chcemy wzmocnić skład. Także zimą będziemy próbowali to zrobić. Planujemy to co się wydarzy zimą, ale nie chcę rozmawiać o konkretnych nazwiskach. Musicie poczekać. Rozglądamy się zarówno za zawodnikami stąd, jak i tymi innych narodowości. Mamy już owocne dyskusje w tym temacie, ale musicie poczekać, co się wydarzy – powiedział Thomas Thomasberg.

– Tak, mam oczywiście takich piłkarzy w głowie. Jest w lidze duńskiej wielu świetnych zawodników. Spoglądamy na tamten rynek, tak samo jak na polski i inne rynki. Będziemy szukać na całym świecie. W Danii są piłkarze, których bym chciał. Zobaczymy, kto do nas przyjdzie. Być może ktoś też odejdzie. Na pewno jakieś ruchy się pojawią – zdradził trener Pogoni Szczecin.

Na ten moment Pogoń Szczecin zajmuje 14. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 17 punktów. Do końca roku zagrają jeszcze pięć spotkań. W lidze zmierzą się z Jagiellonią, Zagłębiem, GKS-em Katowice i Radomiakiem Radom. Z kolei w Pucharze Polski z Widzewem Łódź.