Pogoń latem przeprowadziła rewolucję. Bilans nie jest zadowalający

Pogoń Szczecin – transfery w trakcie letniego okna 2025
Pogoń Szczecin od początku tego sezonu przeżywa spora zawirowania. Dotyczą one nie tylko wydarzeń boiskowych, ale i również tych daleko od zielonej murawy. Niemniej letnia rewolucja, która dokonała się w kadrze z pewnością nie przynosi pożądanych efektów. To oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że wszystkie transfery Portowców są złe, ba, można nawet powiedzieć, że część z nich napawa optymizmem, ale to wciąż zbyt mało jak na zespół, który miał walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie.
Pogoń Szczecin – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Sam Greenwood
|Leeds United
|2 miliony euro
|Musa Juwara
|Vejle Boldklub
|850 tysięcy euro
|Rajmund Molnar
|MTK Budapest
|500 tysięcy euro
|Marian Huja
|Petrolul Ploiesti
|300 tysięcy euro
|Mor Ndiaye
|Athens Kallithea
|50 tysięcy euro
|Jose Pozo
|Śląsk Wrocław
|30 tysięcy euro
|Jan Biegański
|Sivasspor
|Bez odstępnego
|Paul Mukairu
|FC Kopenhaga
|Suma odstępnego nieznana
|Benjamin Mendy
|FC Zurich (bez klubu)
|Wolny transfer
|Hussein Ali
|SC Heerenveen (bez klubu)
|Wolny transfer
Pogoń Szczecin – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Efthymios Koulouris
|Al-Ula FC
|4 miliony euro
|Benjamin Rojas
|Academico Viseu FC
|Bez odstępnego
|Kacper Łukasiak
|GKS Katowice
|Bez odstępnego
|Mariusz Malec
|Śląsk Wrocław
|Bez odstępnego
|Marcel Wędrychowski
|GKS Katowice
|Bez odstępnego
|Antoni Klukowski
|Widzew Łódź
|Bez odstępnego
|Rafał Kurzawa
|Termalica Bruk-Bet Nieciecza
|Bez odstępnego
|Olaf Korczakowski
|Puszcza Niepołomice
|Bez odstępnego
|Joao Gamboa
|Jeonbuk Hyundai Motors
|Suma odstępnego nieznana
Pogoń może być niezadowolona z tych ruchów
Z pewnością rozczarowujący dla kibiców może być transfer Sama Greenwooda, który zapowiadany był jako nowa gwiazda PKO Ekstraklasy w momencie transferu. Niemniej do tej pory na jego koncie są tylko dwa gole i dwie asysty w 12 meczach, co może nie jest tragicznym wynikiem, ale pewien niedosyt względem oczekiwań jest. Pozytywnie jednak należy ocenić skrzydłowego, którym jest Paul Mukairu. Wydaje się, że Nigeryjczyk jest trochę zbyt rzadko doceniany.
Rajmund Molnar, który zmaga się z trudnym zadaniem zastąpienia Efthymiosa Koulourisa, raczej nie może mówić o tym, że wszedł w te same buty, co Grek. Na koniec należy oczywiście wspomnieć o sprowadzeniu Benjamina Mendy’ego, które do tej pory raczej trudno ocenić, choć z pewnością obserwatorzy jego mediów społecznościowych nie mogą się nudzić.
Pogoń Szczecin – pogłoski wokół Portowców
Wokół Pogoni Szczecin naturalnie dzieje się sporo, a to przede wszystkim za sprawą oczywiście ekscentrycznego właściciela, który potrafi rozpalić piłkarskiego Twittera w naszym kraju. Pod względem transferów jest podobnie, bowiem Portowcy szykują na zimę kilka wzmocnień, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Poza tym Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl obszernie informował o możliwości odejścia dwóch zawodników. Pierwszy z nich to Marian Huja, a drugi to Jose Pozo. Szczególnie sprawa obrońcy może elektryzować fanów ze Szczecina.