Pogoń latem przeprowadziła rewolucję. Bilans nie jest zadowalający

Pogoń Szczecin latem przeprowadziła sporo zmian w kadrze swojego zespołu, ale pomimo tego nie jest lepiej, a można powiedzieć nawet, że jest gorzej. Oto podsumowanie ruchów z letniego okienka transferowego.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – transfery w trakcie letniego okna 2025

Pogoń Szczecin od początku tego sezonu przeżywa spora zawirowania. Dotyczą one nie tylko wydarzeń boiskowych, ale i również tych daleko od zielonej murawy. Niemniej letnia rewolucja, która dokonała się w kadrze z pewnością nie przynosi pożądanych efektów. To oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że wszystkie transfery Portowców są złe, ba, można nawet powiedzieć, że część z nich napawa optymizmem, ale to wciąż zbyt mało jak na zespół, który miał walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Pogoń Szczecin – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Sam Greenwood Leeds United 2 miliony euro Musa Juwara Vejle Boldklub 850 tysięcy euro Rajmund Molnar MTK Budapest 500 tysięcy euro Marian Huja Petrolul Ploiesti 300 tysięcy euro Mor Ndiaye Athens Kallithea 50 tysięcy euro Jose Pozo Śląsk Wrocław 30 tysięcy euro Jan Biegański Sivasspor Bez odstępnego Paul Mukairu FC Kopenhaga Suma odstępnego nieznana Benjamin Mendy FC Zurich (bez klubu) Wolny transfer Hussein Ali SC Heerenveen (bez klubu) Wolny transfer

Pogoń Szczecin – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu Efthymios Koulouris Al-Ula FC 4 miliony euro Benjamin Rojas Academico Viseu FC Bez odstępnego Kacper Łukasiak GKS Katowice Bez odstępnego Mariusz Malec Śląsk Wrocław Bez odstępnego Marcel Wędrychowski GKS Katowice Bez odstępnego Antoni Klukowski Widzew Łódź Bez odstępnego Rafał Kurzawa Termalica Bruk-Bet Nieciecza Bez odstępnego Olaf Korczakowski Puszcza Niepołomice Bez odstępnego Joao Gamboa Jeonbuk Hyundai Motors Suma odstępnego nieznana

Pogoń może być niezadowolona z tych ruchów

Z pewnością rozczarowujący dla kibiców może być transfer Sama Greenwooda, który zapowiadany był jako nowa gwiazda PKO Ekstraklasy w momencie transferu. Niemniej do tej pory na jego koncie są tylko dwa gole i dwie asysty w 12 meczach, co może nie jest tragicznym wynikiem, ale pewien niedosyt względem oczekiwań jest. Pozytywnie jednak należy ocenić skrzydłowego, którym jest Paul Mukairu. Wydaje się, że Nigeryjczyk jest trochę zbyt rzadko doceniany.

Rajmund Molnar, który zmaga się z trudnym zadaniem zastąpienia Efthymiosa Koulourisa, raczej nie może mówić o tym, że wszedł w te same buty, co Grek. Na koniec należy oczywiście wspomnieć o sprowadzeniu Benjamina Mendy’ego, które do tej pory raczej trudno ocenić, choć z pewnością obserwatorzy jego mediów społecznościowych nie mogą się nudzić.

Pogoń Szczecin – pogłoski wokół Portowców

Wokół Pogoni Szczecin naturalnie dzieje się sporo, a to przede wszystkim za sprawą oczywiście ekscentrycznego właściciela, który potrafi rozpalić piłkarskiego Twittera w naszym kraju. Pod względem transferów jest podobnie, bowiem Portowcy szykują na zimę kilka wzmocnień, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Poza tym Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl obszernie informował o możliwości odejścia dwóch zawodników. Pierwszy z nich to Marian Huja, a drugi to Jose Pozo. Szczególnie sprawa obrońcy może elektryzować fanów ze Szczecina.