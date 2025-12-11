Pogoń latem przeprowadziła rewolucję. Bilans nie jest zadowalający

20:06, 11. grudnia 2025
Jakub Fudali
Pogoń Szczecin latem przeprowadziła sporo zmian w kadrze swojego zespołu, ale pomimo tego nie jest lepiej, a można powiedzieć nawet, że jest gorzej. Oto podsumowanie ruchów z letniego okienka transferowego.

Pogoń Szczecin
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin – transfery w trakcie letniego okna 2025

Pogoń Szczecin od początku tego sezonu przeżywa spora zawirowania. Dotyczą one nie tylko wydarzeń boiskowych, ale i również tych daleko od zielonej murawy. Niemniej letnia rewolucja, która dokonała się w kadrze z pewnością nie przynosi pożądanych efektów. To oczywiście nie jest równoznaczne z tym, że wszystkie transfery Portowców są złe, ba, można nawet powiedzieć, że część z nich napawa optymizmem, ale to wciąż zbyt mało jak na zespół, który miał walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Pogoń Szczecin – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKwota transferu
Sam GreenwoodLeeds United2 miliony euro
Musa JuwaraVejle Boldklub850 tysięcy euro
Rajmund MolnarMTK Budapest500 tysięcy euro
Marian HujaPetrolul Ploiesti300 tysięcy euro
Mor NdiayeAthens Kallithea50 tysięcy euro
Jose PozoŚląsk Wrocław30 tysięcy euro
 Jan BiegańskiSivassporBez odstępnego
Paul MukairuFC KopenhagaSuma odstępnego nieznana
Benjamin MendyFC Zurich (bez klubu)Wolny transfer
 Hussein AliSC Heerenveen (bez klubu)Wolny transfer

Pogoń Szczecin – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKwota transferu
Efthymios KoulourisAl-Ula FC4 miliony euro
Benjamin RojasAcademico Viseu FCBez odstępnego
Kacper ŁukasiakGKS KatowiceBez odstępnego
Mariusz MalecŚląsk WrocławBez odstępnego
Marcel WędrychowskiGKS KatowiceBez odstępnego
Antoni KlukowskiWidzew ŁódźBez odstępnego
Rafał KurzawaTermalica Bruk-Bet NiecieczaBez odstępnego
Olaf KorczakowskiPuszcza NiepołomiceBez odstępnego
Joao GamboaJeonbuk Hyundai MotorsSuma odstępnego nieznana

Pogoń może być niezadowolona z tych ruchów

Z pewnością rozczarowujący dla kibiców może być transfer Sama Greenwooda, który zapowiadany był jako nowa gwiazda PKO Ekstraklasy w momencie transferu. Niemniej do tej pory na jego koncie są tylko dwa gole i dwie asysty w 12 meczach, co może nie jest tragicznym wynikiem, ale pewien niedosyt względem oczekiwań jest. Pozytywnie jednak należy ocenić skrzydłowego, którym jest Paul Mukairu. Wydaje się, że Nigeryjczyk jest trochę zbyt rzadko doceniany.

Rajmund Molnar, który zmaga się z trudnym zadaniem zastąpienia Efthymiosa Koulourisa, raczej nie może mówić o tym, że wszedł w te same buty, co Grek. Na koniec należy oczywiście wspomnieć o sprowadzeniu Benjamina Mendy’ego, które do tej pory raczej trudno ocenić, choć z pewnością obserwatorzy jego mediów społecznościowych nie mogą się nudzić.

Pogoń Szczecin – pogłoski wokół Portowców

Wokół Pogoni Szczecin naturalnie dzieje się sporo, a to przede wszystkim za sprawą oczywiście ekscentrycznego właściciela, który potrafi rozpalić piłkarskiego Twittera w naszym kraju. Pod względem transferów jest podobnie, bowiem Portowcy szykują na zimę kilka wzmocnień, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Poza tym Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl obszernie informował o możliwości odejścia dwóch zawodników. Pierwszy z nich to Marian Huja, a drugi to Jose Pozo. Szczególnie sprawa obrońcy może elektryzować fanów ze Szczecina.

