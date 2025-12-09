Pogoń rusza po zimowe wzmocnienia. Trzy pozycje na liście priorytetów

Pogoń Szczecin ma ambitne plany związane z trwającym sezonem. Tymczasem ciekawe wieści związane ze strategią finansową Portowców przekazał Daniel Trzepacz z PogonSportNet.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Właściciel Pogoni Szczecin – Alex Haditaghi

Pogoń Szczecin ma konkretne plany transferowe na zimę

Pogoń Szczecin po pierwszej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie plasuje się na 10. miejscu. Mając na względzie to, że Portowcy są już poza STS Pucharem Polski, przed ekipą ze Szczecina stoi trudne wyzwanie związane z walką o awans do kolejnej edycji europejskich pucharów. Tymczasem dziennikarz Daniel Trzepacz z PogonSportNet.pl przekazał, jakie ruchy transferowe planują działacze klubu.

„Pogoń ma w planach wzmocnienie trzech pozycji: DŚP, ŚO i N. W przypadku ŚO serwis Skazani na Pogoń informował wczoraj, że Pogoń interesuje się Maxso. Z moich informacji wynika, że Pogoń chciałaby innego, młodszego zawodnika” – napisał żurnalista na platformie X.

Ekipa ze Szczecina na finiszu 2025 roku w sześciu ostatnich spotkaniach wygrała zaledwie raz, notując też cztery porażki i jeden remis. Kolejny oficjalny mecz Pogoń rozegra na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku, gdy na drodze Portowców stanie Motor Lublin.

Ciekawe jest natomiast to, że latem tego roku Pogoń została wzmocniona łącznie dziesięcioma zawodnikami. Ekipę ze Szczecina zasilili między innymi tacy gracze jak Sam Greenwood, Marian Huja, Rajmund Molnar, Mor Ndiaye czy Paul Mukairu.

Tymczasem w kontekście nowego napastnika w Pogoni w medialnej przestrzeni przewija się między innymi Łukasz Zjawiński. 24-latek aktualnie reprezentuje barwy Polonii Warszawa.

Czytaj więcej: Rosnący fenomen Kuziemki. Królewski skomentował transferowe poruszenie