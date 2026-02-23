Pogoń chciała piłkarza Motoru. Nawet cztery miliony to byłoby zbyt mało

11:59, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Pogoń Szczecin szuka nowego napastnika. Prawdopodobnie już go znalazła, o czym informował na naszych łamach Piotr Koźmiński. Wcześniej jednak chciała Karola Czubaka, ale była bez szans, o czym informuje Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki.pl".

Piłkarze Motoru Lublin
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Pogoń chciała Czubaka, ale była bez szans

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie, ale z pewnością ostatnie dwa tygodnie mogą być dla kibiców tego zespołu dużo bardziej optymistyczne. Przede wszystkim w poprzedniej kolejce Portowcy pokonali przed własną publicznością Arkę Gdynia, a w miniony weekend okazali się lepsi w hitowym starciu z Górnikiem Zabrze. Obecnie ich sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy poprawiła się na tyle, że dalsze dobre wyniki mogą sprawić, że jeszcze zakręcą się w okolicach miejsc dających prawo gry w europejskich pucharach.

Niemniej Pogoń jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa na rynku transferowym. Nie jest tajemnicą, że Szczecinianie chcieliby nowego napastnika i taki pojawił się na horyzoncie, o czym poinformował Piotr Koźmiński na naszych łamach. Wcześniej jednak klub bardzo chciał pozyskać Karola Czubaka z Motoru Lublin. Kulisy tych rozmów przedstawił Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– Alex Haditaghi zapowiadał wczoraj transfer. Skok na Czubaka był faktem, a Pogoń składała oferty, natomiast był on w Motorze nie do ruszenia. Odpowiedź od razu brzmiała „nie” – nawet gdyby to było cztery miliony euro, to Zbigniew Jakubas takie propozycje umie odrzucać. W Pogoni były podpytania o Mauridesa, był temat Mulahusejnovicia – natomiast tam od pewnego czasu rozmowy były już w szufladzie, więc musiał być ktoś inny – stwierdził Tomasz Włodarczyk na kanale „Meczyki.pl”.

Zobacz także: Mocny kandydat do reprezentacji Polski. TOP 5 tygodnia Polaków za granicą