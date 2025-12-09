Rosnący fenomen Kuziemki. Królewski skomentował transferowe poruszenie

Maciej Kuziemka to jeden z graczy, których śmiało można określać odkryciem pierwszej części sezonu w Betclic 1. Lidze. Na jego temat kilka zdań w Meczykach wyraził prezes klubu.

fot. Konrad Świerad / SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jarosław Królewski i Maciej Kuziemka

Odkrycie sezonu w Wiśle. Prezes zdradził, co dalej z Maciejem Kuziemką

Maciej Kuziemka to kolejna postać pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego, która sprawdza się w Wiśle Kraków. Z tego samego miasta pochodzi trener Mariusz Jop. Każdy z wymienionych zasłużył na pochlebne słowa po pierwszej części sezonu w Betclic 1. Lidze. Tymczasem na temat zainteresowania zawodnikiem Białej Gwiazdy wprost wypowiedział się prezes klubu.

– Na ten moment nie mamy konkretnych ofert za Macieja Kuziemkę – oczywiście, są jakieś umizgi, jak zawsze w piłce. Przynajmniej do końca sezonu 2026/27 Maciej jest zawodnikiem Wisły – zaznaczył Jarosław Królewski w audycji „1 Liga Raport” na kanale Meczyków.

19-letni piłkarz do pierwszej drużyny Wisły trafił w październiku minionego roku. Kuziemka jak na razie rozegrał w krakowskiej ekipie łącznie 29 spotkań, notując w nich cztery trafienia i osiem asyst. Młody piłkarz wyróżnia się w szeregach Białej Gwiazdy odważną grą w ofensywie i nieszablonowymi rozwiązaniami w dryblingu.

Wisła jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 43 punktów po rozegraniu 19 spotkań. Nad drugą Polonią Bytom ma dziewięć oczek przewagi. Do ligowego grania krakowska drużyna wróci w drugi weekend lutego. Wówczas w roli gospodarza zmierzy się z GKS-em Tychy. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu ekip była pasjonująca. Górą była Wisła, wygrywając jednym golem (4:3).

