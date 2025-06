Piotr Zieliński łączony z nowym klubem. Pomocnik otrzymał ofertę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Lazio Rzym zainteresowane Piotrem Zielińskim

Piotr Zieliński dołączył do Interu Mediolan w lipcu ubiegłego roku, opuszczając SSC Napoli po wielu latach gry. Choć oczekiwano, że wniesie doświadczenie i jakość do środka pola Nerazzurrich, jego pierwszy sezon nie należał do udanych. Inter nie zdołał obronić mistrzostwa Włoch, a sam pomocnik zmagał się z wahaniami formy.

Obecnie 31-letni reprezentant Polski dochodzi do siebie po kontuzji łydki, której nabawił się podczas czerwcowego zgrupowania kadry. Choć znalazł się w kadrze Interu na Klubowe Mistrzostwa Świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, nie wystąpił w żadnym ze spotkań. Zespół prowadzony przez Cristiana Chivu przygotowuje się obecnie do starcia z brazylijskim Fluminense w 1/8 finału.

Według informacji laziochannel.it, sytuację Zielińskiego uważnie monitoruje Lazio Rzym. Klub z Stadio Olimpico, prowadzony przez Maurizio Sarriego, poszukuje wzmocnień w drugiej linii. Sam Sarri miał już okazję współpracować z Zielińskim w czasach ich wspólnej pracy w Napoli i bardzo ceni jego umiejętności.

Zieliński ma za sobą trudny sezon. Łącznie rozegrał 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i dorzucił trzy asysty. Jego kontrakt z mediolańskim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Przypomnijmy, że we Włoszech reprezentował barwy również Udinese Calcio i Empoli.