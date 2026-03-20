Piłkarz wybrał Widzew, bo dostał wielki kontrakt. Nawet tego nie ukrywa

Widzew Łódź pod wodzą Roberta Dobrzyckiego wydaje szalony kwoty na transfery i oferuje świetne kontrakty. Carlos Isaac przyznał, że trudno było mu odrzucić lukratywną porpozycję.

Carlos Isaac: Kontraktu, jaki otrzymałem, nikt inny nie był w stanie mi zaoferować

Carlos Isaac zimą zamienił Cordobę na Widzew Łódź po aktywowaniu klauzuli wykupu. Początkowo nie był to dla niego oczywisty kierunek. Hiszpan przyznał, że chciał zostać w swoim klubie i walczyć o awans do LaLigi.

Ostatecznie zdecydowały pieniądze, które skłoniły go do przyjęcia oferty z Ekstraklasy. Zawodnik nie ukrywa powodów swojej decyzji. – Kontraktu, jaki otrzymałem, nikt inny nie był w stanie mi zaoferować. Nawet w pierwszej lidze – powiedział dla serwisu Cordobadeporte.com.

Obrońca podkreślił, że była to trudna decyzja. W Cordobie czuł się komfortowo, zarówno na boisku, jak i poza nim. – Gdyby Widzew nie zapłacił klauzuli, zostałbym i awansował do LaLigi – dodał.

Na razie jego początek w Łodzi nie wygląda najlepiej. W wywiadzie Isaac narzekał również na monotonne jedzenie, pogodę, a także na swoją sytuację sportową. Zagrał sześć meczów, ale w ostatnich spotkaniach nie pojawiał się na boisku.