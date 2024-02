Piłkarz Tottenhamu jedną nogą w Sevilli

Młody zawodnik Tottenhamu, Alejo Veliz trafi na wypożyczenie do hiszpańskiej La Liga. 20-latek jest już w Andaluzji, gdzie przechodzi badania medyczne przed finalizacją transferu do Sevilli.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Alejo Veliz

Talent Tottenhamu przenosi się do La Liga

Argentyńczyk trafił do Tottenhamu latem 2023 roku, ale nie zdołał jak na razie przebić się do pierwszego składu. Jeśli pojawiał się na placu gry to tylko z ławki rezerwowych. Łącznie w ośmiu występach zdobył jednego gola. Miało to miejsce w grudniu w spotkaniu z Brighton.

Działacze Tottenhamu uznali, że dobrym rozwiązaniem dla Veleza będzie wypożyczenie. W Sevilli będzie miał bowiem większą szansę na regularną grę. Spurs nie rezygnują jednak ostatecznie z 20-latka i pewne jest to, że wróci on jeszcze do stolicy Anglii.

Na wypożyczenie do Brighton and Howe Albion uda się natomiast inny gracz Tottenhamu, Bryan Gil. 22-latek grał wcześniej w takich klubach jak Sevilla i Valencia.

