Według Fabrizio Romano skrzydłowy Arsenalu, Marquinhos, osiągnął ustne porozumienie z Fluminense. Brazylijczyk ma zostać wypożyczony do rodzimej ligi.

IMAGO / Salvio Calabrese Na zdjęciu: Marquinhos

Marquinhos póki co nie odnajduje się w Arsenalu

20-latek nie zachwyca również na wypożyczeniach

Skrzydłowy tym razem ma czasowo trafić do Brazylii

Marquinhos blisko wypożyczenia do Fluminense

Marquinhos w ostatnim letnim okienku transferowym został wypożyczony na rok z Arsenalu do francuskiego FC Nantes. Czasowy transfer 20-latka do ekipy z Ligue 1 skrócono w połowie sezonu i prawoskrzydłowy już zimą wrócił do Londynu.

Wydaje się jednak, że tylko na chwilę, ponieważ zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania Brazylijczyka prowadzi Fluminense. Sam piłkarz podobno osiągnął już ustne porozumienie z rodzimym klubem co do indywidualnego kontraktu.

W grę rzecz jasna ponownie wchodzi wypożyczenie. Kanonierzy wciąż wierzą, że 20-letni skrzydłowy w przyszłości może stanowić o sile londyńskiego zespołu.