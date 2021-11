Piłkarskie gwiazdy z wygasającymi kontraktami. Na liście wielkie nazwiska

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W trakcie ostatniego mercato nie brakowało wolnych transferów

Między innymi Lionel Messi i Gianluigi Donnarumma trafili do Paris Saint-Germain an zasadzie transakcji bezgotówkowych

Niewykluczone, że zimą będą miały miejsce kolejne wolne transfery. Goal.pl przygotował zestawienie z zawodnikami, mogącymi budzić największe zainteresowanie na rynku transferowym

Zimowe okienko transferowe zwykle służyło klubom jako szansa na uzupełnienie braków kadrowych z powodu kontuzji poszczególnych piłkarzy, czy wyjazdów poszczególnych zawodników na międzynarodowe turnieje piłkarskie takie jak na przykład Puchar Narodów Afryki. Niewykluczone, że w pierwszym kwartale 2022 roku będzie inaczej. W tym czasie pojawi się okazja na pozyskanie wielu świetnych zawodników. Przedstawiamy poniżej, kto może przykuwać uwagę gigantów europejskiej piłki nożnej.

13. Alessio ROMAGNOLI (AC Milan)

Alessio Romagnoli trafił do ekipy z San Siro w 2015 roku. Wcześniej bronił barw AS Roma. W drużynie z Mediolanu zawodnik szybko przekonał do siebie zarówno członków sztabu szkoleniowego, jak i kibiców. Romagnoli jednocześnie pokazał, że kwota 25 milionów euro, nie została zmarnowana.

Sternicy Rossonerich nie ukrywają, że chcieliby przedłużyć umowę z zawodnikiem, który aktualnie leczy kontuzję. Możliwe jednak, że piłkarz spróbuje swoich sił w innej ekipie. Chętnych na pozyskanie kapitana Milanu nie brakuje. Sport Mediaset podaje, że zawodnik jest na celowniku Juventusu i Lazio. Rynkowa wartość 26-latka szacowana jest na 20 milionów euro.

12. Angel DI MARIA (Paris Saint-Germain)

Angel Di Maria jest zawodnikiem Paris Saint-Germain od lata 2015 roku. Argentyńczyk zdecydował się na przeprowadzkę do ekipy z Parc des Princes z Manchesteru United, nie potrafiąc odnaleźć się w Premier League. W zespole z Ligue 1 piłkarz szybko zaskarbił sobie sympatię kibiców. Wpływ na to miała przebojowa i widowiskowa gra na skrzydle.

Zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Paryża do końca czerwca 2022 roku. Niemniej w umowie zawarta jest klauzula, która umożliwia działaczom PSG przedłużenie umowy z piłkarzem o kolejne 12 miesięcy. Gdyby do tego nie doszło, to chętnych na zatrudnienie Di Marii nie powinno brakować. Już na początku 2021 roku można było przeczytać w mediach doniesienia, że chętni na pozyskanie 33-latka są między innymi sternicy Interu Mediolan, czy Tottenhamu Hotspur.

11. Jesse LINGARD (Manchester United)

Angielski piłkarz w 2021 roku notował wzloty i upadki. Te lepsze chwile przeżywał przede wszystkim w szeregach West Hamu United, do którego trafił na wypożyczenie z Manchesteru United. W ekipie z Old Trafford po powrocie nie może natomiast liczyć na regularne występ. Jesse Lingard przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów między innymi z Cristiano Ronaldo.

Działacze aktualnych wicemistrzów Premier League mieli plan, aby parafować z zawodnikiem nowy kontrakt. Lingard jednak widzi swoją przyszłość w innym klubie, więc bardzo realny scenariusz zakłada, że już zima piłkarz zmieni pracodawcę. Przypuszczać może, że przede wszystkim na piłkarza sieci zarzucą działacze Młotów. Aczkolwiek nie można wykluczyć, że z okazji na pozyskanie solidnego piłkarza nie skorzysta Newcastle United.

10. Alexandre LACAZETTE (Arsenal FC)

Alexandre Lacazette był sprowadzany do teamu z Emirates Stadium, mając zapewnić mu dużą ilość goli. 30-latek jak dotąd rozegrał w barwach Arsenalu ponad 170 meczów, ale jeszcze daleko mu do 100 goli w tej ekipie. W tej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Fakt, że zawodnik nie myśli o podpisaniu nowej umowy z klubem, sprawia, że niebawem zawodnik powinien zmienić pracodawcę. Spekuluje się, że Lacazette może zmienić nie tylko klubu, ale także ligę. Chętny na pozyskania napastnika może być Juventus, dla którego priorytetem jest jednak Dusan Vlahović. Lacazette znajduje się również na radarze Newcastle United, o czym donosił The Sun.

9. Andrea BELOTTI (Torino FC)

Reprezentant Włoch to zawodnik, który już od dłuższego czasu budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Andrea Belotti nie ukrywał, że chciał przedłużyć umowę z klubem z Turynu. Miał jednak warunek, którym było obniżenie klauzuli odstępnego. Działacze Torino wyceniają Włocha na 40 milionów euro. Tymczasem piłkarz oczekuje, aby cena za niego wyniosła maksymalnie 25 milionów euro.

Jeśli strony ostatecznie nie dojdą do porozumienia, to Belotti powodów do zmartwień nie powinien mieć. Od dawna zawodnik znajduje się na celowniku Milanu, a i inne ekipy z Serie A z otwartymi ramionami przyjęłyby 27-latka w swoich szeregach.

8. Niklas SUELE (Bayern Monachium)

Środkowy obrońca aktualnie zmaga się z kłopotami covidowymi, co sprawia, że jest wyłączony z gry. Wygląda natomiast na to, że wkrótce drogi Niklasa Suele i Bayernu Monachium mogą się rozejść. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że reprezentant Niemiec zdecyduje się na przeprowadzkę do jednej z ekip Premier League. Dla piłkarza byłby to nie tylko awans sportowy, ale również pod względem finansowym taki ruch może być dla niego opłacalny. W mediach pojawiały się już doniesienia, że zawodnik może dołączyć zimą do Chelsea lub Newcastle United.

7. Marcelo BROZOVIĆ (Inter Mediolan)

Chorwacki pomocnik wydaje się, że jest niedoceniany. Tymczasem jego wkład w mistrzowski tytułu Interu Mediolan w sezonie 2020/2021 był ogromny. Marcelo Brozović, trafił do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza w 2016 roku i od tamtej pory dał się zapamiętać jako zawodnik niezwykle waleczny, nieustępliwy i trudny do zastąpienia w środku pola Nerazzurrich. Brozović w sprawie swojej przyszłości w Interze stawia sprawę jasno. Chce, aby jego żądania finansowe zostały zrealizowane. Jeśli to się nie stanie, to zdecyduje się na zmianę pracodawcy. Chętne na jego usługi jest podobno Paris Saint- Germain, które nie powinno mieć kłopotu ze spełnieniem oczekiwań ekonomicznych zawodnika.

Marcelo Brozovic has won the UCL Player of the Match once again, 3 out of 4 games this season.



What a fucking player 👏👏👏 pic.twitter.com/gTBVrTQ3XL — 👑🐉 Perisnitch (@snajaths) November 3, 2021

6. Lorenzo INSIGNE (SSC Napoli)

Kolejny przedstawiciel Serie A w naszym zestawieniu. Trudno wyobrazić sobie SSC Napoli bez Lorenzo Insigne. Wydaje się jednak, że powoli trzeba się z tą myślą oswajać. Reprezentant Włoch nie podjął jeszcze decyzji o parafowania nowego kontraktu z klubem z Neapoli i tak naprawdę się na to nie zanosi.

Wiadomo, że poważnie zainteresowany pozyskaniem piłkarza jest Inter Mediolan. Zwolennikiem takiego rozwiązania ma być trener Simone Inzaghi, który ma konkretny plan, aby wykorzystać wszechstronność Insigne w swoim zespole. 30-latek może grać zarówno na skrzydle, jak i jako fałszywa dziewiątka, co potwierdza w Napoli i w reprezentacji Włoch.

5. Ousmane DEMBELE (FC Barcelona)

Francuski zawodnik bez wątpienia ma ogromny talent. Aczkolwiek jego kłopoty zdrowotne sprawiają, że tak naprawdę piłkarz nigdy w pełni nie rozwinął skrzydeł w ekipie z Camp Nou. Po przyjściu Xaviego Hernandeza jednym z priorytetów władz klubu ma być jednak przedłużenia umowy z Ousmane Dembele.

Trener Blaugrany nie ukrywa, że ma konkretny plan względem Francuza i chce go mieć w składzie swojego zespołu. Dembele od momentu, gdy trafił do Barcy z Borussii Dortmund w 2017 roku, wystąpił w tej ekipie 119 razy, notując 30 trafień. Ponadto na koncie 24-latka jest 21 asyst.

4. Paulo Dybala (Juventus FC)

Argentyńczyk jeszcze kontraktu z Juventusem nie przedłużył. Niemniej to jeden z tych zawodników, któremu chyba raczej zmiana klubu nie grozi. Sternicy Starej Damy przedstawili już konkretną propozycję piłkarzowi, która została przyjęta z zadowoleniem. Co prawda nowa umowa nie jest jeszcze podpisana, ale wydaje się to kwestią czasu. Dybala ma związać swoją przyszłość z Juventusem kontraktem do 2026 roku, dzięki czemu będzie zarabiał rocznie mniej więcej 10 milionów euro wraz z bonusami.

Non c’era un modo migliore per celebrare i 124 anni di storia Auguri Juve! E orgoglioso di aver raggiunto la leggenda “Le Roi” Platini ⚽️ ⚽️ pic.twitter.com/87iPd6NRPE — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 2, 2021

3. Franck KESSIE (AC Milan)

AC Milan w trakcie ostatniego okienka transferowego stracił już na zasadzie wolnych transferów Gigi Donnarummę i Hakana Calhanoglu. Kolejnym mogącym obrać szlak wspomnianej dwójki może być reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. Franck Kessie ma konkretne oczekiwania finansowe, który władze Rossonerich nie są w stanie spełnić. Milan zaoferował piłkarzowi 6,5 miliona euro rocznie. Tymczasem zawodnik liczy na sumę o dwa miliony euro większą.

Corriere dello Sport dało ostatnio do zrozumienia, że rozstanie z zawodnikiem wydaje się przesądzone. Jeśli do tego faktycznie dojdzie, to sieci na zawodnika może zarzucić Manchester United lub PSG. Na początku października pojawiła się natomiast we włoskich mediach wiadomość, że Kessie został zaoferowany Interowi Mediolan przez jego agenta.

2. Paul POGBA (Manchester United)

Mistrz świata z 2018 roku to jeden z tych zawodników, który na rynku transferowym budzi największe zainteresowanie. Nie od dzisiaj wiadomo, że działacze Juventusu chcieliby Paula Pogbę mieć ponownie w swoich szeregach. Kłopotem przy zatrudnieniu Francuza mogą być jednak jego wymagania.

Ostatnio światło dzienne ujrzała wiadomość, że Pogba, uzależnia pozostanie w klubie z Old Trafford, od tego, czy stanie się najlepiej opłacanym piłkarzem w klubie. W kontekście przeprowadzki do Juve prawdopodobnie zawodnik mógłby pójść na pewnego rodzaju ustępstwa. Aczkolwiek i tak Francuz poważnie obciążałby listę płac Juventusu.

Innym scenariuszem związanym z przyszłością Pogby jest transfer do Hiszpanii. Przede wszystkim Real Madryt może szukać wzmocnień do drugiej linii, mając na uwadze to, sternicy Los Blancos mogą szukać następcy dla Luki Modricia.

1. Kylian MBAPPE (Paris Saint-Germain)

Reprezentant Francji to bez wątpienia piłkarz, który budzi największe zainteresowanie na rynku transferowym. Fakt, że Kylian Mbappe ma kontrakt z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca 2022 roku, musi działać na wyobraźnie najbogatszych klubów świata.

Co prawda ostatnio pojawiły się informacje, że Chelsea nie jest zainteresowana takim ruchem. Niemniej akie kluby jak Real Madryt, czy Manchester City mogą stoczyć bój o podpis zawodnika pod kontraktem. Niewykluczone, że do gry o Mbappe włączy się też Liverpool, który ostatnio nie był aktywny w sprawie wzmocnień zespołu.

Mbappe jest wyceniany na 160 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 16 spotkaniach, notując w nich siedem trafień i 11 asyst.

